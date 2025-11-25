英國擬開徵豪宅稅 影響10萬戶 明公布預算案 填補財政黑洞

英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）將於周三（明天）公布她的第二份財政預算案，《泰晤士報》昨日披露，預算案擬徵豪宅稅，逾10萬個屬於最貴一批的物業成為目標，平均每個物業每年徵收4500鎊（4.59萬港元）的新附加費（即俗稱的豪宅稅），可望每年籌集約4億至4.5億英鎊，幫助填補200億鎊的公共財政黑洞。

消息指，這項豪宅稅將加入現有的市政稅中徵收，以市政稅機制為基礎徵收，採用「階梯式」稅率，對約240萬個屬於F、G及H三個最高稅務等級的約240萬個物業重新估值，當中最貴的一批物業將被徵收附加費，平均每戶需額外支付約4500鎊，預計超過10萬個物業受影響。擁有更昂貴房產的業主將支付更高的費用。

或導致高端住宅交投減少

由於必須先完成對F、G、H三個等級物業的大規模重估，這項豪宅附加稅最快要到2028年才會落地生效。

在李韻晴的最初計劃中，徵稅範圍更廣泛，起徵點為價值150萬鎊的物業，涉及約30萬戶家庭。因擔心「樓值高、手頭緊」的人群受影響，尤其是倫敦等樓價昂貴地區，門檻隨之提高至200萬鎊。預算責任辦公室（OBR）指出，該計劃可能導致高端住宅市場放緩，成交減少。政府官員則表示，該計劃對房地產市場的影響微乎其微。

據傳對退休金供款徵稅

豪宅附加稅只是秋季預算案中一系列加稅措施之一。李韻晴已放棄提高入息稅，但據報將宣布對退休金供款徵稅，稅額可能高達40億鎊；還將徵收賭博稅、電動車按里程收費稅、旅遊稅。

預算案為遏制債務和資助公共服務而進行的加稅措施，可能會進一步削弱其工黨疲軟的民調支持率。首相施紀賢承諾將推出一份「體現勞工價值觀的工黨預算」，誓言縮短國民保健服務（NHS）的等待時間，並緩解長期持續的生活成本危機。

但李韻晴面臨重大挑戰：一方面，她需要鞏固工黨在選民中的信譽，因為極右翼改革黨（Reform UK）的支持率飆升；另一方面，她需要讓投資者相信政府能夠控制財政狀況。經濟師估計，李韻晴必須籌集約200億鎊才能達到收支平衡。鑑於英國目前龐大的財政赤字、高通膨及失業率攀升，這是一項艱巨的任務。

