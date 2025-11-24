Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦邊防警察總部遇襲 武裝分子引爆自殺彈 釀至少6死5傷

更新時間：13:49 2025-11-24 HKT
發佈時間：13:49 2025-11-24 HKT

巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省首府白沙瓦的邊防警察部隊總部，周一早上遭3名武裝分子發動自殺式炸彈襲擊，造成至少6人死亡，5人受傷。

事發於當地時間上午時8時10分，現場是白沙瓦市最繁忙道路之一的薩達爾路，巴基斯坦當局指，3名自殺式炸彈襲擊者闖入邊防警察部隊總部，並在總部內引爆炸彈。該部隊副指揮官伊克巴爾表示，3名軍警在攻擊中喪生，3名襲擊者亦喪生。

阿富汗與巴基斯坦和平談判破裂 塔利班稱停火協議仍維持

軍警事後持槍戒備。美聯社
事件造成至少6死5傷，大批軍警到場。美聯社
一名不願透露姓名的高層官員告訴路透社：「第一名自殺式炸彈襲擊者襲擊了警察部隊的正門，其他人則進入了院內。包括軍隊和警察在內的執法人員已經封鎖該地區，並正在謹慎處理局勢，因為我們懷疑總部內還有一些恐怖分子。」

現場發現炸彈客殘肢

法新社記者在大門外看到了疑似炸彈客的殘肢，大門上佈滿了彈孔。警察局長哈米德告訴法新社：「襲擊已經結束，目前正在進行排爆行動，以確定是否還有未爆炸的彈藥。」

開伯爾-普什圖省與阿富汗接壤，事發後，白沙瓦道路已關閉，並由軍隊、警察和安全人員封鎖。該部隊發言人阿西姆表示，包括2名軍警在內的5名傷者已被送往雷丁夫人醫院。目前尚無任何武裝組織聲稱對今次襲擊負責。 

與阿富汗邊境緊張加劇

上月巴基斯坦和阿富汗爆發邊境衝突後，在該地區活動的伊斯蘭武裝分子在最近數周加強襲擊。這些攻擊事件加劇巴基斯坦與阿富汗塔利班政府之間的緊張關係，巴基斯坦指控阿富汗塔利班窩藏這些武裝分子，並稱他們發動跨境襲擊，但喀布爾否認指控。

