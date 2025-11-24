Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

締造史詩級賽季 大谷翔平實戰球棒拍賣 233萬成交

即時國際
更新時間：11:34 2025-11-24 HKT
發佈時間：11:34 2025-11-24 HKT

旅美日籍道奇球星大谷翔平去年在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇主場達成單季50轟、50盜的壯舉，成為MLB史上第一位達成50-50紀錄的球員。而當時他達成紀錄的球棒上周六拍賣，結果以30萬美元（約223萬港元）成交。

MLB史上首位達成50-50紀錄球員

大谷去年整季以54轟59盜作收，締造史詩級賽季。他的實戰球具拍賣由SCP Auctions公司主辦，拍賣物品還包括大谷在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第4戰，於道奇主場所擊出的第2支全壘打球，成交金額為27萬美元（約210萬港元）。他在該單場狂敲3支全壘打，其中第2發更是直接飛出場外。

大谷翔平去年達成單季50轟50盜壯舉，而他在整季敲出其中5支全壘打的球棒，在拍賣會上以30萬美元落槌。scpauctions.com
大谷翔平成為MLB史上第一位達成50-50紀錄的球員。路透社
大谷翔平創歷史。路透社
同場拍賣會還包括道奇隊世界大賽擊敗多倫多藍鳥隊的第7戰、道奇捕手史密斯（Will Smith）於第11局擊出的致勝全壘打球，拍賣金額為16.8萬美元（130萬港元）；而羅哈斯（Miguel Rojas）在9局上敲出的追平全壘打球，則以15.6萬美元（121萬港元）成交。

