倫敦擬徵旅客稅 料每年最高帶來24億收入 將影響過夜遊客

英國廣播公司（BBC）報道，英國政府正研究賦予倫敦市長簡世德（Sadiq Khan） 權力，讓他可向在倫敦過夜留宿的旅客徵收旅客稅。根據財相李韻晴（Rachel Reeves）擬議中的《英格蘭權力下放及社區賦權法案》，地方領袖未來或可自行決定是否徵收相關稅項。倫敦市長辦公室認為，旅遊稅將促進倫敦的經濟增長，並改善倫敦的基礎設施和商業環境。

簡世德對BBC相關報道表示歡迎，他一直公開呼籲工黨政府下放此類權力。據估計，倫敦徵收旅遊稅每年可帶來高達2.4億英鎊（約24.3億港元）的收入。2024年，倫敦的過夜住宿旅客達到8900萬人次。

市長辦公室：助帶動倫敦經濟

目前，在七大工業國集團（G7）中，英國是唯一一個中央政府阻止地方當局或市長徵收旅遊稅的國家。倫敦市長辦公室強調，若能引入與其他國際城市相若的旅客稅，將有助帶動倫敦經濟，並鞏固該城市在全球旅遊及商務市場的地位。

蘇格蘭和威爾斯最近都對過夜遊客徵收不同類型的稅項，其中蘇格蘭的地方當局可以自行設定稅率，稅率為每日住宿費用的百分比。而威爾斯當局將從2026年起，向過夜遊客收取每晚1.30英鎊（約13港元）的費用。

或徵房價5%

智庫Centre for Cities指出，全球主要城市常見3種旅客稅模式：向每名旅客收取固定金額、按房價百分比徵收，或按住宿類型及星級不同而分級徵費。

由於英國並無全國統一酒店星級制度，倫敦較有機會沿用前2種做法。倫敦市政府估算，若向每名旅客每晚收取1鎊（約10港元），一年可帶來約9100萬鎊（9.2億港元）收入；若採用房價約5%的徵收比例，收入可達2.4億鎊。

研究又指出，熱門城市的旅客一般對徵費敏感度較低，因此倫敦若設定與其他大城市相若的稅率，預料不會顯著減少訪客量。

酒店及服務業強烈憂慮

部分倫敦地方政府多年來已主張引入旅客稅，例如名勝集中的西敏（Westminster）區指，區內每日有逾百萬外來人士，令當地居民需長期分擔公共設施成本，認為旅客稅有助「重新分配負擔」。

不過，酒店及服務業界則表達強烈憂慮，指此舉或令外地旅客、商務旅客及英國本土家庭的短途住宿意欲下降。英國酒店業界代表更稱此倡議「令人震驚」，又指英格蘭目前增值稅已達20%，徵收旅客稅即是在已有的稅項上再加重遊客負擔。