Meta隱瞞社交媒體危害心理健康「因果」 美法院解封文件揭研究結果

美法院新近解封文件指控 Meta 隱瞞社交媒體危害的「因果」證據。路透社（23日）報道，根據美國各學區針對 Meta 及其他社交平台提起的集體訴訟中未刪節的文件顯示，Meta 在發現其產品會損害用戶心理健康的因果證據後，停止了有關 Facebook 和 Instagram 心理健康影響的內部研究。

剎停及隱瞞研究結果

Meta在2020年與全球知名市場調查公司尼爾森合作開展了名為「水星計劃」（Project Mercury）的項目，評估了「停用」Facebook和Instagram的影響。根據調查文件顯示，令該公司失望的是，停用Facebook一周後，用戶報告的抑鬱、焦慮、孤獨感及社交比較情緒降低。

内部文件顯示， Meta並沒有公布這些發現或開展進一步研究，而是叫停了後續工作，並在內部宣稱，這項研究的負面結果受到了現有媒體圍繞該公司的報道影響。然而私下裏，員工向Meta公司當時的全球公共政策主管克萊格（Nick Clegg）保證，研究的結論是有效的。「尼爾森的研究確實表明了社交比較情緒的因果影響 」，一位不願透露姓名的研究員寫道。另一位工作人員擔心，對負面研究結果保持沉默就好比煙草業做了研究，知道香煙有害，卻把這些訊息隱藏起來。

原告指控產品風險被隱瞞

在Motley Rice 律師事務所周五提交的一份文件中，Meta 被指控掩蓋社交媒體危害的證據只是眾多指控之一。該律師事務所代表全美各地的學區起訴 Meta、Google、TikTok 和 Snapchat。原告普遍認為，這些公司故意向使用者、家長和教師隱瞞其内部已知的產品風險。

TikTok、Google和 Snapchat 尚未對此置評。

針對 Meta 及其競爭對手的指控包括：默許鼓勵 13 歲以下兒童使用其平台；未能處理兒童性虐待內容；以及試圖在青少年上學期間擴大其使用社交媒體產品的範圍。原告還指控這些平台試圖收買關注青少年的機構，讓他們公開為其安全措施辯護。

訴訟進一步指控Meta明知其青少年安全功能無效，卻仍將其設計得如此糟糕。Meta將業務增長置於兒童保護之上，拖延打擊兒童性侵犯者和性交易犯罪。訴訟文件中引用的內部記錄顯示，Meta在刪除疑似性交易者帳戶之前設定了「非常非常非常高」的門檻。Meta意識到提升青少年用戶參與度意味著讓他們接觸更多有害內容，並且多年來一直阻礙安全改革。據稱，Meta行政總裁朱克伯格在2021年的一則短訊寫道，與建構元宇宙相比，兒童安全並非他的首要關注點。他還拒絕及無視增加兒童安全資金的請求。

文件顯示，儘管Meta自己的研究記錄了其產品與負面心理健康影響之間的因果關係，但Meta卻告訴國會，他無法量化其產品是否對少女有害。

Meta公司發言人斯通（Andy Stone）周六發表聲明稱，終止這項研究是因為其方法論有缺陷，並且公司一直在努力改進產品的安全性。他表示「完整記錄顯示，十多年來，我們一直在傾聽家長的意見，研究至關重要的議題，並透過付諸實踐，來保護青少年。」他稱Meta的青少年安全措施「總體有效」，並表示一旦發現涉嫌性交易的帳戶，就會立即刪除。他還指責該訴訟依賴「斷章取義的引述和錯誤的觀點」。 Meta也要求法院駁回或限制公開內部文件，表示原告的要求過於寬泛。

此案的聽證會定於1月26日在北加州聯邦法院舉行。