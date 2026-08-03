武術｜第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽 港將獲多項佳績

由香港太極青年慈善基金與飛越啟德合辦、九龍城民政事務處、啟德體育園協辦、滙豐贊助的「武藝空間2026｜第六屆粵港澳大灣區武狀元大賽」於昨、今日兩日於啟德體育園習藝坊舉行。今次賽事共有逾800人次參加，參加者包括香港、廣州、深圳、珠海、佛山、中山、江門，本港參加者更在多個項目獲得佳績。

在這次比賽中，有不少香港代表均獲佳績。現役港隊成員余沛林在八法五步推廣杯小組奪得冠軍。他對於獲獎感驚喜，因為今次挑戰了自己不太擅長的太極項目，而他最擅長為南拳 。他說平時打慣快的項目，太極則學到練重心，認為慢的運動反而覺得有挑戰。

港隊運動員莫宛螢為活動嘉賓，她盛讚今次賽事各個參賽者表現都相當出色，大家都全力以赴，水準很高。「尤其見到一班小朋友積極參賽，充滿潛質，對於推廣武術文化係一件好有意義嘅事，大家亦都可以透過今次的比賽，與大灣區參賽者互相交流學習。」

對於今年9月亞運，李暉有兩位徒弟也將出戰，包括港隊運動員莫宛螢和何彥政，他們分別參與太極拳劍及長拳項目。李暉形容自己是看著兩人長大，她說莫宛螢在2018年亞運獲得女子太極拳劍全能銀牌，之後雖然經歷過低潮，但今年在世界賽奪得金牌，希望莫宛螢保持水準，在亞運會有一個圓滿句號。

她表示，何彥政曾在很多比賽奪冠，惟未拿過亞運獎牌，這次亞運對他而言是非常好的機會，「聽說中國國家隊沒有派出長拳選手，他可以跟日本、韓國等其他選手比拼，機會很大，希望可以進入三甲，在運動生涯創下輝煌成績。」

另外，莫宛螢表示今年將在亞運會參加女子太極拳劍全能項目，比賽第一日9月20日早上和下午進行，之後便可以休息。她形容自己最近狀態很好，「我剛在福建集訓兩個月回來，學習了內地選手的技術和方法，希望在比賽中真正展示到自己訓練學到的東西。」

她表示，今次很大機會是自己最後一屆參加的亞運，5年後自己很大機會已退役，所以今次不算很大壓力，「我應該要享受今次亞運，可能是我的最後一屆，希望在賽場上不留遺憾，做到自己想做的事情。」