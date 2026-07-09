溫網｜外卡神奇小子費里直落三盤闖4強 締造奇蹟膺史上第二人

在2026年溫布頓網球錦標賽上，一個神奇的「費里童話」（Fery fairytale）正在真實上演。世界排名僅114位的23歲英國本土小將費里（Arthur Fery），憑外卡參賽一路過關斬將。在今日的男單8強戰中，他以直落三盤橫掃9號種子哥保利（Flavio Cobolli），生涯首度闖入大滿貫4強。這令他成為繼2001年名宿伊雲尼斯域（Goran Ivanisevic）之後，溫網史上第二位殺入男單4強的外卡球手。

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激動倒地慶祝 坦言「感覺不可思議」

費里今仗面對意大利好手哥保利，表現八面玲瓏，以6:4、7:6（4）、6:0的絕對優勢勝出。當他以一記精彩的Ace球兌現賽末點後，激動地倒在草地上，盡情享受全場觀眾起立致敬的如雷掌聲。

他在賽後受訪時難掩激動：「過完一關又一關，感覺實在太夢幻，我到現在仍不敢相信。去到最後一局，我經歷了人生前所未有過的情緒起伏。」

獨擔英國大旗 曾絕地反勝迪米杜夫

今屆溫網英國陣營原本出師不利，在拉度簡奴（Emma Raducanu）及戴柏（Jack Draper）雙雙因傷缺陣下，19名出戰單打正賽的英國球手僅得4人闖過首圈，而戰至第三圈更只剩下費里一人。

不過這位英國「獨苗」未有令人失望。他在周一首度亮相中央場，便與前世界第三的迪米杜夫（Grigor Dimitrov）激戰五盤，兩度在落後下扳平，最終以局數3:2（7:5、3:6、4:6、6:4、7:6 (10:7)）反勝對手，打出生涯代表作。

周五硬撼施維利夫 爭演「外卡童話」完美結局

費里的驚奇之旅已寫下歷史，如今他正劍指伊雲尼斯域在2001年以外卡身分奪冠的終極神話。成功寫下黑馬傳奇的費里，將在周五的4強戰迎來嚴峻考驗，硬撼剛剛贏得法網冠軍的德國名將施維利夫（Alexander Zverev）。

至於7月10日的另一場4強重頭戲，則由力爭溫網第8冠的傳奇球王祖高域（Novak Djokovic），火併來勢洶洶的衛冕冠軍冼拿（Jannik Sinner）。屆時當地英國球迷勢必然全力為這位「本土男孩」打氣，期盼「費里童話」能有一個最完美的結局。