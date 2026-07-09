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溫網｜外卡黑馬費里殺入4強 背景大起底：母親曾是港隊代表

即時體育
更新時間：11:46 2026-07-09 HKT
發佈時間：11:46 2026-07-09 HKT

 今屆溫布頓網球錦標賽爆出最大驚喜！即將24歲的英國本土外卡小將費里（Arthur Fery）過關斬將，歷史性殺入男單4強。不過，這位在場上大放異彩的網壇新星，原來與香港有著極深淵源——他的母親奧莉花（Olivia Fery）不僅曾定居香港，更曾披上港隊戰衣出戰協會盃（Fed Cup），一家人與香港關係千絲萬縷。

母親曾戰法網 代表港隊出戰金夫人盃

費里在今日的男單8強戰中，以直落三盤淘汰9號種子哥保利（Flavio Cobolli）強勢晉級。但對於香港球迷而言，他顯赫的家庭背景或許比賽況更引人入勝。

費里的母親奧莉花是一名前法國職業網球員，曾打入1990年法網女單外圍賽決賽週，並出戰過1991年法網女雙正賽。她後來曾移居香港，並在2000年代表香港網球隊出戰協會盃，即現在的金夫人盃。奧莉花先後在與哈薩克、日本及泰國的比賽中為港隊披甲上陣。

其實早在代表港隊之前，奧莉花已在香港本地賽事展露光芒。根據1998年《南華早報》的報道，她曾在維園舉行的一項本地決賽中，以兩個6:4擊敗了當時年僅18歲、正尋求三連霸的本地名將湯嘉寶封后。

贏在起跑線的「富二代」 自小視溫網為後花園

除了母親是前港隊代表，費里的父親盧域（Loïc Féry）亦大有來頭。盧域早年曾在香港及倫敦擔任金融交易員，後來成為法國富商，更自2009年起擔任法甲球會羅連安特（FC Lorient）的老闆兼主席。

費里的父親盧域（藍衫）早年曾在香港擔任金融交易員，後來成為法國富商，更自2009年起擔任法甲球會羅連安特的老闆兼主席。AFP
費里的父親盧域（藍衫）早年曾在香港擔任金融交易員，後來成為法國富商，更自2009年起擔任法甲球會羅連安特的老闆兼主席。AFP

出生於巴黎、在倫敦長大的費里，絕對稱得上是體壇標準的「富二代」。由於母親是全英草地網球俱樂部的榮譽會員，他自小就把溫布頓這片網球聖地當作「後花園」，童年時已能近距離向頂級球星偷師。這位出身顯赫的小將，長大後順理成章入讀美國頂尖學府史丹福大學，透過NCAA大學聯賽的洗禮打下堅實基礎，最終成就了今日在溫網草地上的驚奇之旅。

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