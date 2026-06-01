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游泳｜9日內3站共6天比賽 連贏多名千禧後對手 何詩蓓共奪4金4銀

即時體育
更新時間：14:04 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:04 2026-06-01 HKT

香港「女飛魚」何詩蓓證（Siobhan）明「年齡」只是數字，半小時內擸走一金一銀！28歲的SIobhan在過去9日參加了一連3站的環地中海游泳系列賽，在周一凌晨煞科日，在半小時內參加50米及200米自由泳決賽，先在50米以24秒45奪銀，再在200米自由泳由頭帶到尾以1分55秒22稱霸，實現此項目「三連冠」，游贏一眾「千禧後」泳手，今屆環地中海包辦4金4銀。

Siobnhan（中）在200米自由泳奪金，銀牌是22歲費韋達（左）、銅牌是26歲絲文露娃。直播截圖
Siobnhan（中）在200米自由泳奪金，銀牌是22歲費韋達（左）、銅牌是26歲絲文露娃。直播截圖
直播截圖
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在3日前的卡內站，Siobhan也試過一日兩戰，同是50米及200米自由泳，但卡內站這兩個項目之間約有2小時差距（她成功奪2金），但今站巴塞隆拿，2個賽項只相隔約半小時，但Siobhan無懼挑戰，她先在50米自由泳以24秒45奪得亞軍，冠軍是年僅21歲的何蘭代表雲維姬（Milou Van Wijk，24秒33）；由於半小時後就要出戰200米自由泳，Siobhan請隊內的同事幫忙出席50米自由泳的頒獎禮。

由於Siobhan的50米自由泳及200米自由泳只相距35分鐘，她要請隊中同事（左）代替自己上50米自由泳的頒獎台，自己爭取時間準備主項200米自由泳。直播截圖
由於Siobhan的50米自由泳及200米自由泳只相距35分鐘，她要請隊中同事（左）代替自己上50米自由泳的頒獎台，自己爭取時間準備主項200米自由泳。直播截圖

半小時後再次上場的Siobhan出戰主項的200米自由泳，在今屆3站環地中海都在100米自由泳贏Siobhan的荷蘭泳將史坦貝根（Marrit Steenbergen）也有參賽，但港將帶著上2站破大會紀錄的威勢在今站由頭帶到尾，最終以1分55秒22奪得冠軍，時間上雖不及上兩站（分別是1分54秒27及1分54秒13），但為9月愛知名古屋亞運會寓賽於操下奪「三連冠」，絕對是一大支強心針。

直播截圖
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亞軍是22歲新西蘭的費韋達（Erika Fairweather，時間是1分55秒49）及26歲的捷克選手絲文露娃（Barbora Seemanova，時間是1分56秒64），而26歲的荷蘭「宿敵」史坦貝根以1分57秒72得「梗頸四」。

Siobhan完成3站環地中海系列賽後，個人共奪得4金4銀（包括3站200米自由泳金牌、1站50米自由泳金牌、3站100米自由泳銀牌及1站50米自由泳銀牌），隊友何甄陶周六在巴塞隆拿站奪得50米自由泳銅牌，亦在100米蝶泳刷新自己保持的香港紀錄。

記者：徐嘉華

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