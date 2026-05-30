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田徑｜鄺施愛連破香港U20及香港成人組紀錄 獲「安慰獎」：８月世青參賽資格

即時體育
更新時間：22:16 2026-05-30 HKT
發佈時間：22:16 2026-05-30 HKT

下月才滿18歲的女子標槍代表鄺施愛今日（30號）在啟德青年運動場舉行的亞洲U20田徑錦標賽擲出驚喜！她在一個比賽連破香港U20及香港成人組紀錄，她在最後一擲擲出51米21，成為歷來第一位擲過50米的女子標槍選手，美中不足是跟獎台只差一步的「梗頸四」，「安慰獎」是這成績令她達到8月美國俄勒岡州世界青少年田徑錦標賽的參加資格。

這位中大工程學系一年級生第2次參加這項亞洲U20田徑賽，她記得對上一次亞青（2024年），她以42米左右成績殺入決賽，相隔2年，她也說自己進步大；在今日的主場亞青賽共有13人參加，鄺施愛在頭三擲以第二擲的48米01最佳，在後三擲的決賽，她越戰越勇，第4擲擲48米57，到第5擲出49米27，打破她自己保持了一年的香港U20紀錄（舊紀錄是48米63），在最後一擲擲出驚喜，以51米27刷新塵封10年的香港紀錄（舊紀錄的吳其芯在2016年所做的49米37）。

對於在父母面前兼主場的亞青賽做出「雙紀錄」，鄺施愛表示意義特別：「好開心，之前擲500克的槍，我是第一個擲出50米的人（2024年10月在公民田徑賽曾擲出PB 50米36的香港U18紀錄），現在用600克的槍也是第一個上50米，所以好開心，自從在2024年達50米（500克槍）就開始想在600克擲出50米的成績。」

相隔19個月，鄺施愛終於得償所願，她賽後不忘多謝體院在器械上的支持、中文大學的場地上的支持，亦多謝中大教職員的支持。她續稱：「一直覺得只擲到40幾米的成績好樣衰，不達亞洲水平，現在擲到51米多才算接近亞洲水平，我們田徑的擲項一向較弱，好多時做到成績是跑跳，希望籍我這個成績可以鼓勵更多標槍的隊友大家一齊向上推，至少追近亞洲水平。」

鄺施愛這一擲擲出香港紀錄，令她達到8月世青參賽資格（參賽標是49米50），她笑說賽前完全沒看過世青的標，是記者們告訴她再得知這消息，她說：「我事前不敢睇世青的標，現在知道這達標消息都好開心，好難得去到世青，令我可以接觸到世界舞台，世錦的話，高度現在未摸到，先在8月世青試一試世界水平。」施愛也期望在世青這大舞台能擲出更好的距離，期望再刷新港績。

香港U18標槍紀錄保持者關恩懿今日以42米49不入決賽，最終位 列第10名。徐嘉華攝
香港U18標槍紀錄保持者關恩懿今日以42米49不入決賽，最終位 列第10名。徐嘉華攝

只差一名未能上獎台，鄺施愛坦言有少少遺憾，尤其她在6擲中曾排過三甲，可惜菲律賓的選手在最後一擲擲到52米20得亞軍，冠軍是中華台北的戴佑芩（56米91），季軍是南韓的Kim Minji （51米51），對於跟獎台只差一步，鄺施愛說：「跟獎牌擦身而過一定有點可惜，但我做到我想做的，菲籍選手突破擲到52米多，這是我控制不到的。」

教練盧乃盛大讚愛徒的自律及認真訓練，令她做到這次成績：「她好少缺課，好自律做訓練，印象中她沒遲到過，我們一星期都練好多課，而且是早上7點45分的課，我已是會早到，她比我更早到訓練場，這些都來自她對標槍的熱誠。」對於今日擲出的距離日，盧教練表示：「今日的成績是她應得的，難得是今次主場，能同如此多海外對手比拼，平時好少有這些機會，希望她能繼續享受標槍，亦希望更多人投身投擲項目。」

記者/攝影：徐嘉華

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