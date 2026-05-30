法網｜激戰4小時53分鐘 19歲方斯卡落後兩盤反勝祖高域

24個大滿貫冠軍得主祖高域，今晨於法網32強鬥19歲巴西球手方斯卡，領先兩盤下以2：3反負出局。兩人激戰4小時53分鐘後才分出勝負，祖高域盛讚對手「打出令人難以置信的球，表現精彩絕倫」。

連續兩場完成落後兩盤反勝

祖高域以先取兩盤6：4領先2：0，但方斯卡之後以6：3、7：5、7：5連贏3盤反勝祖高域，晉身16強。19歲的方斯卡成為30年大滿貫網球史上，首位連續兩場完成落後兩盤下反勝的青少年球員，亦是繼1989年張德培擊敗蘭度爾奪得法網冠軍以來，首名落後兩盤下反勝前冠軍的青少年球員。

方斯卡晉身法網16強。路透社

祖高域賽後盛讚方斯卡的表現。路透社

祖高域於法網出局。路透社

最後3盤擊出30個正手致勝球

方斯卡以持續強攻和速度迫使祖高域退守底線，雖然祖高域有時能化解對手的威力，但更多時候他無法抵擋方斯卡的正手抽擊；他在最後3盤，打出30個正手致勝球。方斯卡賽後表示：「我只是盡力以最快的速度擊球，祖高域就是不會失誤⋯⋯我只是享受比賽，這真是一種莫大的樂趣。」

祖高域則盛讚對手的表現：「他打出了令人難以置信的球，每條線都抓得準，表現簡直精彩絕倫。」祖高域甘敗下風，認為對手於後段的關鍵時刻發揮較佳：「毫無疑問，在第四和第五盤的關鍵時刻，他表現比我出色。」