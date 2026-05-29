田徑｜16歲張可依期望有一天跟吳艷妮並肩作戰

被視為是國家隊欄后吳艷妮接班人、年僅16歲、來自江西的張可依今日（29號）成為鎂光燈焦點，有「美少女天才」之稱的她除了靚靚外表，還在啟德青年運動場主辦的亞洲U20田徑錦標賽的女子100米欄決賽跑出13秒38奪冠外，亦打破塵封36年的大會紀錄（舊紀錄是中國的張瑜於1990年6月所創），談到目標，她坦言希望有一天可以跟吳艷妮等前輩並肩作戰，期望盡快跨入13秒1或更高時間，爭取9月愛知名古屋亞運會資格；同場，她亦對香港首辦亞洲U20田徑賽有讚無彈。

張可依一舉手一投足都吸引攝影師的鎂光燈。徐嘉華攝

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悉心裝扮的張可依睇得又跨得。徐嘉華攝

張可依（左二)跟香港的鄔凱堯（左一)在決賽中。徐嘉華攝

白晳皮膚、穿著兩件頭露腰戰衣的張可依，一上場十分吸睛，長長頭髮綁了頭巾、手指甲悉心塗上左右不同顏色，Choker頸鍊亦很適合她的年齡，加上甜美笑容，確實可人。

由於只有6人參加女子100米欄的比賽，所以全部直入黃昏的決賽，6人中有兩位來自國家隊、一位日本、一位哈薩克、一位菲律賓及香港的鄔凱堯，當中以張可依年紀最細（今年8月才滿17歲），起跑槍聲一響下，她以第3快的起跑時間開始金牌之路，最終突破各位對手，以13秒38刷新大會紀錄奪冠。

徐嘉華攝

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個人最佳（PB）是13秒35的張可依對來港參加亞洲U20田徑錦標賽，她說：「雖然天氣有點悶熱，幸好我平時練習的地方（江西南昌）的天氣差不多，所以我都可以接受。」

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大讚香港比賽流程順利 配套完善

今次在啟德青年運動場第一次舉辦亞洲U20田徑錦標賽，由於欠缺熱身場，所以選手都要到聯校運動場做練習及熱身，張可依大讚香港配套十分完善，她說：「我覺得香港的配套十分完善、十分好，沒有任何不妥的流程，都十分順利；其實去年參加的比賽也有類似的賽程，都是從另一場地熱身，所以這方面我有經驗，很易適應，最緊要事前跟我們說明就好了。」

對於今日打破國家隊前輩張瑜36年前所做的大會紀錄，張可依表示：「今日的成績是意料之外，也在意料之內，近期的備戰不是好齊全，來這裡的目標是長長經驗。」張可依曾於去年中日韓青少年運動會以PB 13秒35奪冠。

小學五年級認定跨欄為終身事業的張可依，談到跟吳艷妮的差距時說：「我練習的時間沒有他們長，她們已累積了十幾年的經驗，我仍很年青，2020年才開始，當時在初中發現自己在省裡面是跨欄是佼佼者，於是想把它當專業去發展。」

張可依（右二)及香港的鄔凱堯（左）同場較量。徐嘉華攝

問到今年9月愛知名古屋亞運會的資格，張可依表示稍後會有國內的選拔賽，她期望可以跑出13秒1或更高的水平去爭一爭。

鄔凱堯跨出個人最佳。徐嘉華攝

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日本的石原南菜以13秒76奪得女子100米欄亞軍、季軍是哈薩克選手Alina Golovina，時間是13秒93，香港的鄔凱堯以14秒70的PB位列第6名。

記者/攝影：徐嘉華