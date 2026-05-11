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世界乒乓球團體錦標賽｜中國男乒3：0力挫日本 第24次封王創歷史

即時體育
更新時間：06:50 2026-05-11 HKT
發佈時間：06:50 2026-05-11 HKT

世界乒乓球團體錦標賽，中國男乒於決賽以3：0擊敗日本，第24次封王創歷史。

這個冠軍對中國而言來之不易，是他們堪稱近年最曲折的世乒賽征程之一。中國於小組賽先後不敵韓國和瑞典。然而踏入淘汰賽，中國展現出冠軍本色，在決賽硬撼日本時表現出最佳的狀態。

張本智和為日本打頭陣，領先兩局下反負梁端崑。路透社
張本智和為日本打頭陣，領先兩局下反負梁端崑。路透社
中國男乒第24次封王創歷史。路透社
中國男乒第24次封王創歷史。路透社
中國男乒3：0日本。路透社
中國男乒3：0日本。路透社
梁靖崑硬撼張本智和，為中國取下關鍵的頭場勝利。路透社
梁靖崑硬撼張本智和，為中國取下關鍵的頭場勝利。路透社

梁靖崑落後兩局下反勝張本智和

國乒以梁靖崑打頭陣面對張本智和。張本智和以速度和侵略打法壓制梁靖崑，後者先先以8：11、4：11連負兩局，戰至第3局甚至面對賽點的絕境。教練王皓提示梁靖崑放慢節奏，迫使張本智和自行提速，梁靖崑因戰術調整穩住陣腳，連追兩局11：9、13：11。來到決勝局，梁靖崑一度落後3：8，但他之後連追8分、以11：8反勝，總局數反勝3：2，為國乒先贏第一場。

王楚欽擊敗松島輝空

第二場，國乒派出王楚欽力戰松島輝空。松島輝空開局表現積極，先取一局11：8，更差點再拿下第二局，逼使王楚欽叫暫停。王楚欽之後頂住壓力，「刁時」以12：10扳平局數後，逐漸掌控戰局，之後再贏11：2、11：9，以局數3：1為國乒拿下第二場。

林詩棟三號位出戰奏效

第三場，由林詩棟面對戶上隼輔。為避免與張本智和正面交鋒，加上林詩棟鬥戶上隼輔的戰績佔上風，他今場獲派三號位出戰，最終以穩健表現印證了這個戰術安排得宜。林詩棟以11：9、11：5、7：11、11：9，局數以3：1擊敗戶上隼輔。國乒最終以場數3：0橫掃日本，隊史第24次封王創下歷史。

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