國際象棋｜棋壇盛事今年6月襲港 頂尖棋手雲集爭420萬獎金 港將盼衝擊獎牌

香港體育界再迎來世界級盛事！由國際棋聯（FIDE）及中國香港國際象棋總會主辦的「FIDE 世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽 2026」將首度登陸香港。賽事定於今年6月17日至21日於伊利沙伯體育館隆重舉行，屆時將匯聚全球42支大師級隊伍、超過300名頂尖棋手齊集香江，競逐高達50萬歐元（約420萬港元）的總獎金。多位世界級名將包括挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen）及國家「棋后」侯逸凡已落實參賽，勢必在港掀起一股國際象棋熱潮。

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌（中）致辭。楊功煜攝

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌致辭。楊功煜攝

文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌致辭。楊功煜攝

今屆賽事獎盃設計十分搶眼。楊功煜攝

大會今日（29日）於舉行新聞發布會公佈詳情。這項全球矚目的頂級賽事不僅首度移師亞洲舉行，更獲大型體育活動事務委員會頒發「M」品牌認可。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌致辭時表示：「這項享譽全球的賽事首度落戶香港，是本港體育日誌上的一個新里程碑。賽事獲頒授『M』品牌認可，凸顯了其規模及對香港體育發展的重要性。這不僅為本地運動員提供在主場磨練技術的平台，更能讓廣大市民參與並享受這項運動的樂趣。」

侯逸凡盼推動大中華區發展

今屆賽事陣容星光熠熠，近50位世界百大頂尖棋手將會亮相。現時女子世界排名第一的國家「棋后」侯逸凡亦對賽事充滿期待：「這不僅是頂尖棋手齊聚一堂的腦力盛宴，更重要是這將大大提升國際象棋在大中華區的盛事化發展，讓更多人感受到這項運動的魅力與樂趣。」

女子「世一」侯逸凡出席記者會並分享。楊功煜攝

女子「世一」侯逸凡（右）出席記者會並分享。楊功煜攝

女子「世一」侯逸凡（右）出席記者會並分享。楊功煜攝

同時這位「棋后」透露，不少外國頂尖棋手均對來港參賽充滿期待。談及今次要求隊伍必須包含女將及業餘棋手的「混合賽制」，她大讚能推動運動普及：「國際象棋不僅是競技，更是一種跨越文化背景的語言和社交工具。今次上午設有業餘賽，下午則是世界級大戰，讓小棋手參賽之餘，更有機會近距離向頂尖大師『朝聖』，一舉多得。」

對於快棋及超快棋的魅力，侯逸凡笑言時限越短越具觀賞性：「慢棋時大師們往往是『撲克臉』，但在快棋的高壓下，棋手需依賴直覺與迅速決策。觀眾能看到更豐富的肢體語言，有人會緊張手抖、掉棋子，甚至趕著拍鐘；相反，挪威棋王卡爾森在極限時間下，心率竟能維持在五、六十的平靜水平，這些都是觀賽的有趣之處！」

港將化身「未知數」 豪言衝擊獎牌

賽事採用混合團體賽制，規定每隊必須包含女子棋手及業餘棋手，讓本地新星有機會與職業大師同場較量。港隊代表兼總教練何彥希坦言，以往在外地比賽多是孤軍作戰，今次主場出擊有本地棋迷撐場，大大提升了港隊信心。他更豪言：「我們希望挑戰最強的隊伍，例如卡爾森及丁立仁的隊伍，目標是衝擊獎牌，將榮耀留在香港！」

香港棋手林景蔚（左）和何彥希（右）。楊功煜攝

香港棋手林景蔚（左）和何彥希（右）。楊功煜攝

首位贏得世界業餘錦標賽冠軍的港產棋手林景蔚則認為，港隊的優勢在於「出其不意」：「國際棋手多採用主流策略與開局，但香港棋手對他們而言是一個『Unknown Quality』（未知數），這種驚喜元素有助我們爭取佳績。」他更引用周星馳名言「做人無夢想同條鹹魚無分別」，指今次賽事能讓本地年輕棋手與世界頂尖大師交手，激發他們繼續在棋盤上追夢。

破天荒用盡伊館 決賽變「擂台」加插中場表演

為了將這項智力運動包裝成極具觀賞性的體育盛事，主辦方花了不少心思。中國香港國際象棋總會名譽會長高鼎國透露，今次籌備充滿挑戰，除了要符合「M」品牌及國際棋聯的嚴格要求，更破天荒「用盡」整棟伊館：「以前只用主場館，今次我們連壁球場、乒乓球場和羽毛球場都用上，同場舉辦亞洲智力運動嘉年華及互動區。」

中國香港國際象棋總會名譽會長高鼎國。楊功煜攝

高鼎國更預告，賽事將打破傳統國際象棋的沉悶印象：「我們嘗試改變大家對智力運動的觀感，21號的決賽會以『擂台』形式進行以增加觀賞度。中間更會加插類似體能運動的 Halftime Show（中場表演）、Kiss Cam 等與觀眾互動，希望增加娛樂性。」

