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網球｜港女將包辦東京網賽女雙冠亞 王康怡首奪W100冠軍

即時體育
更新時間：17:21 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:21 2026-04-27 HKT

ITF W100東京站周日女雙決賽，由黃康怡(Cody)夥拍澳洲球手奧絲本(Alexandra Osborne)，對上港隊隊友張瑋桓(Eudice)和中華台北的梁恩碩，最終黃康怡組合在搶10中以10:7力壓張瑋桓組合奪冠，亦是Cody首次奪W100冠軍。

港女將黃康怡,張瑋桓包辦東京網賽女雙冠亞。賽會圖片
港女將黃康怡,張瑋桓包辦東京網賽女雙冠亞。賽會圖片
黃康怡和奧絲本在搶10中以10:7力壓張梁配奪冠。賽會圖片
黃康怡和奧絲本在搶10中以10:7力壓張梁配奪冠。賽會圖片

上月在WTA250奧斯丁網賽中奪亞的張梁配，今戰以頭號種子出戰，在16強開始便保持不敗殺入決賽，而Cody和奧絲本亦成功擊退身為2號種子的東道主組合，4強戰再橫掃淘汰「中台組合」李宗鈺/李羽芸與Eudice會師決賽。而在決賽中張梁配先拔頭籌，以6:3先取一局，到第二局輪到Cody和奧絲本還以顏色以7:5將比賽拖入搶10大戰，進入到搶10戰張梁配便以6:3取得領先，但Cody和奧絲本並沒有自亂陣腳，反而連取6分一舉反超，並最終以10:7取勝。今次亦是Cody首奪W100冠軍，她亦會於周二和Eudice以女雙2號種子出戰WTA125的湖州公開賽。

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