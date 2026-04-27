Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

划艇｜忠州亞洲盃 港隊共奪5金1銀1銅 獎牌榜居首

即時體育
更新時間：17:13 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:13 2026-04-27 HKT

香港划艇隊在南韓忠州亞洲盃傳來喜訊！以應屆「香港傑出男運動員」趙顯臻為首的港隊在周日共奪得5金1銀1銅，位列獎牌榜第一名，首奪亞洲盃男子輕量級單人雙槳金牌的阿臻表示此賽是9月亞運前唯一亞洲區比賽，有感自己表現跟預期有落差，不敢因這金牌而滿足。

港隊在南韓亞洲盃收穫豐富。照片由受訪者提供
港隊在南韓亞洲盃收穫豐富。照片由受訪者提供
趙顯臻奪男子輕量級單人賽金牌。照片由受訪者提供
趙顯臻奪男子輕量級單人賽金牌。照片由受訪者提供
洪詠甄奪女子輕量級單人艇金牌。照片由受訪者提供
洪詠甄奪女子輕量級單人艇金牌。照片由受訪者提供

香港划艇隊總動員參加今站亞洲盃，中國、日本及烏茲別克未有參賽，隊中「大師兄」趙顯臻近期在輕量級單人雙槳奪獎無數，但原來他未曾拿過「亞洲盃」金牌，他在決賽以7分17秒162奪冠、哈薩克及泰國分別以7分37秒105及7分43秒664位列亞軍及季軍。

阿臻賽後表示：「今次除了中、日及烏茲別克外，其他亞洲各地的選手都來了亞洲盃試一試水溫，未去到最好狀態，加上整場比賽都有陣風及頂風，令我一開步時有少少失誤，幸好很快調整過來；會場比賽比自己預期（整體體能同技術發揮）有落差，整體表現一般。」

除阿臻外，金牌功臣還有女子輕量級單人雙槳的洪詠甄、女子輕量級雙人雙槳的梁穎桉、張菀珊、男子輕量級雙人雙槳的陳迪麟、黃鉦、女子單人艇劉捷；銀牌來自女子四人單槳的梁智晴、崔雅文、張佩芳及許詠淇，而銅牌是男子單人艇陳至鋒。

香港女子輕量級雙人艇(中)奪冠。照片由受訪者提供
香港女子輕量級雙人艇(中)奪冠。照片由受訪者提供
香港男子輕量級雙人艇奪金。照片由受訪者提供
香港男子輕量級雙人艇奪金。照片由受訪者提供

港隊總教練吳紀寧表示：「我們隊員在今次亞洲盃建立了信心，亦讓我們知道前階段的訓練方向是正確的，對備戰9月亞運會很有幫助。」

男子公開組單人艇陳至鋒(右二)奪銅。照片由受訪者提供
男子公開組單人艇陳至鋒(右二)奪銅。照片由受訪者提供

記者：徐嘉華

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
8小時前
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
23小時前
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 原列糾紛 再到警署誓言追究
01:18
鑽石山站情侶遭躁漢推跌 報案誓言追究 警列襲擊調查
突發
7小時前
六合彩50周年金多寶｜頭獎$2.28億5.2攪珠 網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜網民出發達奇招 邀陌生人夾錢豪買15個字半注｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
羈留青年遭木棍捅肛門致直腸出血 時任懲教助理與一羈留人士認罪還押候懲 另4人不認罪明開審
社會
5小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
15:45
草蜢演唱會丨蔡一傑首揭患腦癌細節 切7cm腦瘤後得知擴散情天霹靂：繼續搵方法醫
影視圈
10小時前
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮
樓市動向
7小時前
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
00:41
水泉澳街市兩檔販爭執 其中一男持刀斬傷兩人 當場被捕
突發
6小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
3小時前