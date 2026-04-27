划艇｜忠州亞洲盃 港隊共奪5金1銀1銅 獎牌榜居首

香港划艇隊在南韓忠州亞洲盃傳來喜訊！以應屆「香港傑出男運動員」趙顯臻為首的港隊在周日共奪得5金1銀1銅，位列獎牌榜第一名，首奪亞洲盃男子輕量級單人雙槳金牌的阿臻表示此賽是9月亞運前唯一亞洲區比賽，有感自己表現跟預期有落差，不敢因這金牌而滿足。

港隊在南韓亞洲盃收穫豐富。照片由受訪者提供

趙顯臻奪男子輕量級單人賽金牌。照片由受訪者提供

洪詠甄奪女子輕量級單人艇金牌。照片由受訪者提供

香港划艇隊總動員參加今站亞洲盃，中國、日本及烏茲別克未有參賽，隊中「大師兄」趙顯臻近期在輕量級單人雙槳奪獎無數，但原來他未曾拿過「亞洲盃」金牌，他在決賽以7分17秒162奪冠、哈薩克及泰國分別以7分37秒105及7分43秒664位列亞軍及季軍。

阿臻賽後表示：「今次除了中、日及烏茲別克外，其他亞洲各地的選手都來了亞洲盃試一試水溫，未去到最好狀態，加上整場比賽都有陣風及頂風，令我一開步時有少少失誤，幸好很快調整過來；會場比賽比自己預期（整體體能同技術發揮）有落差，整體表現一般。」

除阿臻外，金牌功臣還有女子輕量級單人雙槳的洪詠甄、女子輕量級雙人雙槳的梁穎桉、張菀珊、男子輕量級雙人雙槳的陳迪麟、黃鉦、女子單人艇劉捷；銀牌來自女子四人單槳的梁智晴、崔雅文、張佩芳及許詠淇，而銅牌是男子單人艇陳至鋒。

香港女子輕量級雙人艇(中)奪冠。照片由受訪者提供

香港男子輕量級雙人艇奪金。照片由受訪者提供

港隊總教練吳紀寧表示：「我們隊員在今次亞洲盃建立了信心，亦讓我們知道前階段的訓練方向是正確的，對備戰9月亞運會很有幫助。」

男子公開組單人艇陳至鋒(右二)奪銅。照片由受訪者提供

記者：徐嘉華