棍網球｜四川亞洲棍網球錦標賽 港隊喜獲一金一銀作結

「2026 亞洲棍網球錦標賽」周六於四川成都圓滿落幕，中國香港代表隊於本屆賽事交出亮眼成績。當中男⼦隊在決賽⼒克東道主中國隊勇奪冠軍，女⼦隊則奮戰到底摘下亞軍， 整體表現備受肯定。

香港男女子棍網球隊以一金一銀作結。公關提供

香港男子隊（白色衫)在決賽奮力作戰。公關提供

香港男子棍網球隊奪冠後，大家顯得十分興奮。公關提供

男⼦組⽅⾯，港隊於決賽以 12：9 擊敗中國隊，成功登頂封王。雙⽅實⼒接近，⾸兩節比賽⼀ 直呈拉鋸局⾯。港隊於下半場逐步穩住陣腳，李淳朗及張穎各⾃攻入 4 球，並列隊內最⾼得分 者。戰⾄第三節中段，港隊開始建立優勢並保持領先；杜康於比賽尚餘 1 分 18 秒時攻入關鍵 ⼀球，將比數拉開⾄ 11：8，奠定勝局。

李淳朗賽後表⽰：「我們在⼩組賽時輸給了中國隊，所以這場比賽我們有備⽽來，針對第⼀次 交⼿時的不⾜作修正。今場是⼀場拉鋸戰，但我們頂住了壓⼒堅持下去，並持續執⾏正確戰術， 並在整場比賽中保持⾼度的專注⼒。全隊在防守端的表現顯然非常出⾊，完美執⾏教練所部署 的防守體系。他制定的戰術幫助我掌握對⽅的失誤並轉化為得分機會，這是全隊的功勞。」

港隊主教練 Kevin Crowley 總結球隊表現時表⽰：「我們在賽事開始前已確立清晰的戰術理念， 亦明⽩要如何才能在比賽中取得成功。球員們在整個賽事期間都很好地執⾏相關部署，⽽且每 ⼀場比賽都有所進步。」 對於上任不久便帶領球隊奪得⾦牌，Crowley 亦表⽰滿意：「這是⼀⽀非常出⾊的隊伍。我們 教練團為球員引入新的戰術概念，並讓部分球員承擔不同⾓⾊，⽽他們都全情投入，這正是球 隊成功的關鍵。能夠與這樣的球員合作，是教練的夢想，香港棍網球的未來非常光明。」

對於上任不久便帶領球隊奪得⾦牌，Crowley 亦表⽰滿意：「這是⼀⽀非常出⾊的隊伍。我們 教練團為球員引入新的戰術概念，並讓部分球員承擔不同⾓⾊，⽽他們都全情投入，這正是球 隊成功的關鍵。能夠與這樣的球員合作，是教練的夢想，香港棍網球的未來非常光明。」

香港女子隊（白衫)在決賽中力拼中國隊。公關提供

女⼦組⽅⾯，中國香港女⼦代表隊於決賽以 4：11 不敵中國隊，最終獲得亞軍。女隊主將史卓 妍賽後直⾔，對球隊在整個賽事展現的拼勁與適應⼒感到⾃豪：「在⾸戰失利後，教練團為我 們制定不少新戰術，我們在決賽中仍堅定執⾏。今次賽事令我體會到需提升⽇常訓練強度，特 別是在⾼壓逼搶下保持控球與決策能⼒，以適應⾼⽔平競爭。」

女隊助教林穎怡表⽰：「今次賽事中⾒證棍網球在亞洲不同國家的發展，競爭越來越激烈；對 戰中國隊落敗，港隊接下來會加強技術及體能訓練，亦會檢討及調整戰術。未來將會有更多在 其他賽事中會⾯的機會，希望下次對決時，⼤家都將會是更好的隊伍，再次同場較量。」

本屆賽事中，中國香港隊男女⼦隊雙雙躋⾝決賽，並分別奪得⼀冠⼀亞，充分展現本地棍網球 近年發展成果，亦為未來出戰國際賽事奠下堅實基礎。展望未來，中國香港女⼦代表隊將於今 年 7 ⽉遠赴波蘭，出戰世界棍網球錦標賽；⽽男⼦及女⼦代表隊亦將於 10 ⽉前往澳洲，參加 2026 亞太區六⼈棍網球錦標賽，繼續於國際舞台爭取佳績。