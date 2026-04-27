網壇金童玉女情已逝？富斯女友IG發文 暗示兩人已分手

美國網球「一哥」、世界排名第七的型男球星富斯（Taylor Fritz），與其拍拖多年的網紅女友摩根莉度（Morgan Riddle）的戀情，似乎已走到盡頭。莉度近日在其個人Instagram上發布了一系列充滿暗示的照片，當中包括一張她身穿印有「世上最好前女友」（World's Best Ex-Girlfriend）字樣T恤的照片，幾乎是向外界證實了兩人分手的傳聞。

曾形影不離 如今IG已不見蹤影



現年28歲的富斯，自2020年開始與同齡的社交媒體網紅莉度交往。過去幾年，莉度經常陪伴富斯征戰世界各地的網球賽事，成為其球員包廂內的常客，兩人形影不離，被外界視為網壇的金童玉女。

莉度更憑藉著其在幕後拍攝的Vlog，以及在Netflix網球紀錄片《破發點》（Break Point）中的亮相，人氣急升。據報，她在今年一月澳網期間的收入，甚至比富斯本人還要高。

「可以在這裡哭」 T恤洩露玄機



然而，自今年四月開始，便傳出兩人感情生變的消息。莉度最初曾對分手的傳聞一笑置之，但她最新發布的Instagram帖子，卻似乎印證了外界的猜測。

在莉度最新分享的一系列在紐約拍攝的照片中，眼利的粉絲發現了多個「蛛絲馬跡」。除了最明顯的「前女友」T恤外，還有她對著鏡頭哭泣的自拍照、堆積如山的搬屋紙箱，以及一張寫著「你可以在這裡哭」（You Can Cry In Here）的陽台照片，種種跡象都暗示著她正在經歷情傷。

粉絲留言打氣



莉度在這篇充滿感傷的帖子中，只寫下了一句：「這東西還在嗎？」（Is This Thing On?），似乎在表達其複雜的心情。大批粉絲隨即湧入評論區，留言為她打氣。

一位粉絲寫道：「永遠的偶像！沒有你的網球巡迴賽將會不一樣。」另一位則鼓勵她：「女孩，你會沒事的。」更有粉絲直接留言：「分手硬啟動，帥！」。



目前為止，兩位主角富斯及莉度均未就分手傳聞作出正式的回應。

