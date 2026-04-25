馬術｜梁巧羚偕「新生代」無錫全國錦標賽摘金

中國香港代表隊周五在無錫江陰飛馬體育公園舉行的「2026年全國馬術場地障礙錦標賽」中表現卓越，最終力壓全國一眾馬術勁旅，勇奪團體賽金牌。

今次錦標賽雲集了來自全國各地共 43 對頂尖人馬組合。中國香港代表隊全女班陣容在團隊教練 Mr. Gianmarco Ferretti 帶領下憑藉超卓的技術及穩定的心理質素，在兩輪賽事中發揮出色。香港代表隊在首輪取得 17 罰分後，於次輪進一步提升表現，最終以總成績 26 罰分成功登頂，並以 13 罰分之差拋離亞軍隊伍。

金牌代表隊成員包括：

梁巧羚策騎 「潘明卡」

楊紫玲策騎 「順順」

肖峻元策騎 「Alessi Z」

沈憶淇策騎 「虹光 」

賽事亮點在於梁巧羚於第二輪比賽中交出關鍵的 「零罰分(Clear Round)」 表現，為奪金鎖定勝局。此外，小將肖峻元表現極之穩定，兩輪各僅扣 4 分，展現出紮實的基礎與心理素質；而楊紫玲的奮力拼搏與穩定發揮，亦確保了代表隊在整場賽事中一路領先，最終問鼎冠軍。是次不僅是香港馬術史上首枚全國錦標賽團體賽金牌，更終結了自 2009 年賴楨敏奪得個人金牌後長達 17 年的全國賽金牌荒。此外，今次金牌由全女性隊員組成的「全女班」陣容奪得，在障礙高度達 150 厘米的全國最高水平挑戰下，充分展現了香港女性運動員巾幗不讓鬚眉的強勁實力。

回溯 2023 年廣西第一屆全國學生（青年）運動會，資深騎手梁巧羚當時以場地障礙賽團隊教練身份領軍，帶領一眾馬術新星包括肖峻元及沈憶淇參賽並奪得團體金牌；三年後的天，原班團隊再度集結，當年的學生已成長為與其並肩作戰的戰友。



這支金牌代表隊展現了驚人的「新血」活力。除資深名將梁巧羚外，成員均為年輕後起之秀，包括兩位年僅 16 歲，曾代表香港出戰亞青運的肖峻元、全運會代表沈憶淇，以及 20 歲的楊紫玲。這群新生代騎手在全國舞台上，展現出超越年齡的冷靜與堅毅。

梁巧羚賽後表示：「看著她們從三年前廣西學青會時的青澀，到今天能與我並肩站在全國錦標賽的頒獎台上，這種感覺非常奇妙。看著她們不斷進步，我感到非常自豪。從她們今天的表現可以看到，香港馬術運動交託在這一代手中讓我感到非常放心。我對這群馬壇新秀的未來發展感到非常興奮——她們不再只是『學生』，而是能頂住巨大壓力、獨當一面的精英運動員。」

肖峻元難掩喜悅的說：「能再次代表中國香港出賽，並在全國錦標賽的舞台上摘下金牌，我感到非常感恩。梁老師多年來的悉心教導是我成長路上最大的支柱，今天能與她並肩作戰，感覺如夢似幻。這份勝利令我更加期待未來在更多馬術賽場上繼續征戰！」

楊紫玲及沈憶淇同樣喜形於色。兩人表示，踏上全國錦標賽的舞台能與隊友攜手登頂，既感意外，更覺珍貴，直言興奮之情難以言喻，並期望以此為新的起點，日後在更高的舞台上繼續突破自我。



馬術總會秘書長 Masami Toda 表示：「能在全國 43 對最強人馬組合中脫穎而出，充分

展現了運動員與馬匹之間的默契。睽違 17 年再次在全國錦標賽奪金，是香港馬術運動的重要里程碑。我們特別嘉許陣中幾位年輕騎手，楊紫玲、肖峻元與沈憶淇在巨大壓力下展現了超越年齡的冷靜。她們多年來投入無數汗水與心血，今日的佳績正是對她們不懈努力的最好肯定。看到這群馬壇新秀在賽場上發光發亮，我們對香港馬術運動的未來充滿信心與期待。」

官方隊伍成績：

金牌： 中國香港代表隊

銀牌： 廣西代表隊

銅牌： 浙江代表隊