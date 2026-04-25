Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球│陳康堤認愛網球一哥黃澤林 Coleman國外比賽祝賀女友奪獎

即時體育
更新時間：15:15 2026-04-25 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-25 HKT

陳奕迅女兒陳康堤昨晚(24日)於「第47屆十大中文金曲頒獎禮」奪得「最有前途新人金獎」，她之後接受傳媒訪問時首度公開與香港網球一哥黃澤林(Coleman)的戀情。康堤表示目前身在國外比賽的Coleman，在她得獎後第一時間送上祝賀，讚她「叻女」，並指兩人是透過父親陳奕迅認識。

陳康堤認愛網球一哥黃澤林

陳康堤勇奪中文金曲「最有前途新人金獎」後，被傳媒問到會否與男友一同慶祝時，首次證實與黃澤林的戀情。她指得獎後已立即收到Coleman的祝賀：「有(收到訊息)，都係你好叻，咁囉。」之後有記者再問之前是否在比賽中已經見家長，康堤就回應：「大家見到就見到，都見到。」她續指兩人是透過父親陳奕迅認識，但並非刻意撮合。

Coleman身在國外比賽 立即向女友送祝賀

Coleman目前正身在國外比賽，周一於韓國參加光州挑戰賽，32強面對法國球手捷迪亞，在先贏一盤6:3下，連輸2:6、1:6，總盤數負1:2未能晉級。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
20小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
21小時前
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？
影視圈
21小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
4小時前
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮 ​
六合彩電腦飛再建奇功 兩注夾埋中7個字 幸運兒因一事險失680元 網民驚訝：差啲中三獎｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
2026-04-24 12:02 HKT
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
八達通換卡最後召集！再有1批舊卡7月到期 2大免費更換方法＋賺盡$400獎賞
生活百科
2026-04-24 13:22 HKT
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
深圳全新觀光巴士！地鐵站直達「天空之城」雲海公園 長者車費半價優惠
旅遊
21小時前
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
李連杰健康狀況急轉直下？面色發黑現身星洲法會  曾被傳「換心回春」後容光煥發
影視圈
6小時前
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
影視圈
23小時前