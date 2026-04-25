網球│陳康堤認愛網球一哥黃澤林 Coleman國外比賽祝賀女友奪獎

陳奕迅女兒陳康堤昨晚(24日)於「第47屆十大中文金曲頒獎禮」奪得「最有前途新人金獎」，她之後接受傳媒訪問時首度公開與香港網球一哥黃澤林(Coleman)的戀情。康堤表示目前身在國外比賽的Coleman，在她得獎後第一時間送上祝賀，讚她「叻女」，並指兩人是透過父親陳奕迅認識。

陳康堤認愛網球一哥黃澤林

陳康堤勇奪中文金曲「最有前途新人金獎」後，被傳媒問到會否與男友一同慶祝時，首次證實與黃澤林的戀情。她指得獎後已立即收到Coleman的祝賀：「有(收到訊息)，都係你好叻，咁囉。」之後有記者再問之前是否在比賽中已經見家長，康堤就回應：「大家見到就見到，都見到。」她續指兩人是透過父親陳奕迅認識，但並非刻意撮合。

Coleman身在國外比賽 立即向女友送祝賀

Coleman目前正身在國外比賽，周一於韓國參加光州挑戰賽，32強面對法國球手捷迪亞，在先贏一盤6:3下，連輸2:6、1:6，總盤數負1:2未能晉級。