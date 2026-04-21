專訪｜阿耀9年5個紋身 逐個睇 下一個紋身已有頭緒

20歲開始紋身的香港羽毛球一哥李卓耀，這9年共紋了5個紋身，4個在左手，這是他紋身的堅持：「我不會紋在右手上，因為打波主要是右手，FAMILY不得不紋在右頸，是因為英文字體方向問題。」這5個紋身，有阿耀的性格、有他缺乏的或者他正追求的，亦有他羽毛球上的突破，他認為「紋身」的刺痛給他一種「好爽」的快感，問他下一個紋身，他只想到：「若2028年去到洛杉磯奧運，我會紋『28』在現有的奧運五環上。」

阿耀紋身有一堅持，就是只可紋在左手上，除了右頸上的 FAMILY 因字型方向問題才破例。徐嘉華攝

阿耀萌生紋身的想法，好多時遇到「棘手問題」或不開心時，一開始幾個紋身都是找羽毛球隊中一位雙打師姐，後來做了紋身師傅，大部份圖案都是阿耀自己想出來，各有特色。

第一個紋身：Faith in yourself （相信自己）（2017年）

阿耀形容這個紋身是一星期的衝動，他說：「當時打波成績麻麻地，我跟隊友們講想去紋身，由想法到紋身只是一星期，這句Faith in yourself紋在左小臂上，是想打波時就看到，向自己鼓勵一番。」阿耀在2017年這一年曾奪1冠2亞，包括新㾞蘭黃金大獎賽的金牌。

第二個紋身：Patience（耐性）（2018年）

阿耀說自己最缺乏就是「耐性」，他紋在外左臂上，他說：「大家看我打波就知我沒有耐性，現在年紀慢慢長大，比以前多了一點，但仍未夠。」阿耀認為去年11月全運會男子團體賽小組賽對江蘇隊，他遇上國家隊一哥石宇奇，阿耀因為賽前一個月拗柴，所以對石一場比賽時提醒自己要打得有耐性，結果贏2:0，十分鼓舞。阿耀在2018年開始在「世巡賽」殺入4強，包括香港站、南韓站及澳洲站。

第三個紋身：Pray & Roar （合拾 與 咆哮）（2020年）

這紋身是阿耀在贏得「超級500」的香港公開賽後一、兩個月紋的，圖案是一對手掌合拾加一個咆哮的人做成強烈對比，他認為冷靜及激情是運動員必須有的，一直以來，他都在找平衡，希望踏入30歲後能這兩方面的平衡。

徐嘉華攝

第四個紋身：FAMILY（家庭）（2021年）

阿耀說，紋這個FAMILY在頸上是貪它的字體好靚：「這個紋身純粹是覺得它的字體好靚，好適合紋在頸上。」完成中三後就做全職運動員，他多謝家人沒有反對：「選擇打羽毛球是好簡單的選擇，我一向讀書差，不想兩頭不到岸，不如全職打羽毛球。」

第五個紋身：奧運五環（2024年）

阿耀好記得自己爭輸了東京奧運資格（世界排名只差一位），自己是如何努力去爭2024巴黎奧運的資格，試過廢寢忘餐的努力訓練，終於在巴黎一嚐奧運滋味，這個奧運五環紋身，他在五環內紋了「24」，他希望2028洛杉磯奧運爭取再去參加男單，若成事，他會將「28」紋在「五環」內。



記者/攝影 : 徐嘉華