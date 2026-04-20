劍擊｜世界盃開羅站奪團體銀牌 最新世界排名力壓日本隊

香港男子花劍隊周日在世界盃開羅站再創佳績，奪團體賽銀牌，國際劍聯（FIE）周一隨即公佈最新的世界排名，港隊由原本第5位升至第4位，力壓第5位的日本，成為「亞洲一哥」，港隊任務還未完，10日後戰世界盃土耳其站，花劍主教練基連（Greg Koenig)期望再有獎牌進賬。

在最新世界排名仍居「世一」的蔡俊彥（Ryan）、「劍神」張家朗及2位師弟林浩朗、梁千雨合力在開羅站的團體賽過關斬將，連勝德國、中立國及「世二」的美國，在決賽只以2分之微不敵「世一」意大利，繼一月巴黎站金牌後，今站添銀，首度單季有2面團體賽獎牌，最新世界排名只屈居意大利、美國及法國之後，港隊跟排第3的法國只相差一分，有機會在月底土耳其站追過成為團隊世界第三。

Greg表示：「雖然只差2分未能奪冠有點挫敗，但我對整隊的表現感到十分驕傲，特別是他們表現出平穩的發揮及對團隊的每一分貢獻。」

花劍隊周一啟程到法國訓練，再飛到土耳其參加世界盃，Greg坦言：「在土耳其，我期望男花隊能做出跟開羅站一樣好的表現，除團體賽外，也希望他們的個人賽有更好的表現。」Greg特別稱讚兩位剛奪世青及世少金牌的林浩朗及何承謙，認為他們正是香港男花的「未來希望」，他們亦會隨隊參加本月30日展開的世界盃土耳其站。

值得一提，香港男花隊曾於2024年5月在香港舉行的世界盃團體賽爆冷奪得團體賽金牌，之後就到今季才再奪FIE的團體獎牌，他們在今年一月的巴黎站再次登頂（決賽勝美國），然後就到今站開羅再入決賽奪銀（決賽負意大利），為劍隊在單一個賽季奪得2面世界盃團體獎牌寫上新一頁。



記者：徐嘉華