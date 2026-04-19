七欖2026｜南非勇挫阿根廷香港站封王 紐西蘭女子隊達成4連霸

香港國際七人欖球賽周日在啟德主場館迎煞科日，壓軸上演男、女子世界系列賽的決賽，男子由衛冕軍阿根廷對南非，最終南非以35:7大比分擊敗阿根廷封王。女子由紐西蘭對澳洲，最終「Black Ferns」以19:14擊敗澳洲，達成4連霸。

南非今次過關斬將殺入決賽，準決賽先以26:14擊敗另一強隊紐西蘭，決賽鬥上屆冠軍亦未露任何懼色，一開波就先拔頭籌以7:0取得領先，但不久阿根廷即予以回應追平7:7，但完場前南非再達陣以14:7領先，但進入到下半場南非狀態升溫，三連達陣下便衛冕軍疲於奔命，最終成功以35:7大勝阿根廷封王。

女子世界系列賽有紐西蘭對上澳洲，「Black Ferns」作為3連霸之師，開波即展現出強勢實力，以2達陣以14:0領先，但澳洲亦不甘示弱，完半場前以1達陣加射門將比數拉近至7:14，但下半場紐西蘭把握澳洲打少一人的機會再完成達陣，雖然澳洲在完半場前完成一次達陣，但已為時已晚，最終紐西蘭以19:14擊敗澳洲完成4連霸。

記者：魏國謙

攝影：何家豪、蘇正謙