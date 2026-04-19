挪威游泳節｜何詩蓓100自奪亞 挪威游泳節累積1金1銀

香港「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在挪威游泳節持續有好成績，繼日前以打破200米自由泳大會紀錄（1分54秒31）奪冠後，周六的另一主項100米自由泳決賽以52秒40取得銀牌，荷蘭的史坦貝根（Marrit Steenbergen）以52秒33奪冠，二人皆打破大會紀錄。

何詩蓓於挪威泳賽100自奪銀。何詩蓓IG圖

何詩蓓於挪威泳賽200自奪金。何詩蓓IG圖

今站是Siobhan歐洲之旅第2站，主要是為9月的亞運會以賽代練，繼上一站瑞典奪得4金，只短短休息數天，港將去到挪威比賽，在首天奪得200米自由泳冠軍後，她在100米自由泳的初賽以54秒77總排名第2入決賽，決賽再以52秒40奪亞，這時間比她在2月杜拜公開賽的時間要好。

Siobhan這時間比大會時間（52秒86）要好，但不及冠軍、來自荷蘭的史坦貝根的冠軍時間52秒33更佳的大會時間奪冠。

她於上一站瑞典已奪4金後曾表示：「第一次到瑞典比賽，沒有令我失望，有好的比賽、好的天氣及瑞典著名的肉丸，更見到絲祖唐回歸泳壇。」