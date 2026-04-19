挪威游泳節｜何詩蓓100自奪亞 挪威游泳節累積1金1銀
更新時間：18:13 2026-04-19 HKT
發佈時間：18:13 2026-04-19 HKT
發佈時間：18:13 2026-04-19 HKT
香港「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在挪威游泳節持續有好成績，繼日前以打破200米自由泳大會紀錄（1分54秒31）奪冠後，周六的另一主項100米自由泳決賽以52秒40取得銀牌，荷蘭的史坦貝根（Marrit Steenbergen）以52秒33奪冠，二人皆打破大會紀錄。
今站是Siobhan歐洲之旅第2站，主要是為9月的亞運會以賽代練，繼上一站瑞典奪得4金，只短短休息數天，港將去到挪威比賽，在首天奪得200米自由泳冠軍後，她在100米自由泳的初賽以54秒77總排名第2入決賽，決賽再以52秒40奪亞，這時間比她在2月杜拜公開賽的時間要好。
Siobhan這時間比大會時間（52秒86）要好，但不及冠軍、來自荷蘭的史坦貝根的冠軍時間52秒33更佳的大會時間奪冠。
她於上一站瑞典已奪4金後曾表示：「第一次到瑞典比賽，沒有令我失望，有好的比賽、好的天氣及瑞典著名的肉丸，更見到絲祖唐回歸泳壇。」
最Hit
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
2026-04-18 17:01 HKT
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
2026-04-18 15:46 HKT