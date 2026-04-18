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七欖2026｜15人欖球隊亮相粉絲村練習備戰世界盃 羅淑佩、蔡健斌到場為港隊打氣

即時體育
更新時間：15:31 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:31 2026-04-18 HKT

七欖周六進入第2日賽事，場內外氣氛同樣熾熱。在粉絲村，即將參加2027年澳洲男子欖球世界盃的15人欖球隊在場亮相和練習，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在體育專員蔡健斌陪同下到場觀摩，並對港隊成員表達支持。今年的粉絲村除了飲食多，亦有多個活動供球迷男女老幼遊玩。

港隊15人欖球隊將出戰2027世界盃 羅淑佩、蔡健斌到場打氣

港隊男子15人欖球隊早前歷史性闖入欖球世界盃，將於2027年10月到澳洲出戰。周六他們亦亮相七欖粉絲村進行練習，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在體育專員蔡健斌陪同下到粉絲村，並觀看港隊練習，對港隊成員表達支持並合照留念。今年的粉絲村除了飲食外，同樣有多種遊樂設施可供球迷遊玩，香港賽馬會除了設有彩繪活動，更將迷你馬帶到現場與民眾互動。

 

記者/攝影：魏國謙

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