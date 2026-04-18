七欖2026｜看台小球迷變身港隊代表「港日混血」植松明香首披甲即達陣圓夢

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」今日（18日）於啟德體育園續演激戰，香港女子七人欖球隊在「Melrose銀劍賽」以12:24力戰不敵泰國。雖然出線形勢陷入被動，但今仗卻見證了一顆新星的誕生——首次代表港隊上陣的「港日混血」女將植松明香，於完場前壓哨達陣。賽後她難掩激動，直言由昔日看台上的小球迷，到今日穿上港隊戰衣建功，感覺猶如「夢想成真」！

面對亞洲勁旅泰國，港隊今仗陷入苦戰，但在全場球迷的吶喊下，眾將戰至最後一刻仍未放棄。法定時間耗盡後，植松明香把握機會成功突圍，為港隊達陣「止血」。賽後手捧朋友送贈鮮花的她，對這記處子戰達陣感受甚深：「這對我這個身型比較細小的人來說，是一個很大的里程碑。從小到大我都是在看台做觀眾，看著本地球員為港爭光，沒想到今年竟有機會和她們一起並肩作戰，真的是夢想成真！」

首次踏足主場的大舞台，植松明香坦言落場一刻「腦袋一片空白」，但全靠隊友的「定心丸」讓她放開懷抱：「我唯一聽到的就是隊友的聲音，她們不斷鼓勵我說：『我在這裡，我會幫妳！』所以我完全不擔心。這場表現或許不是最理想，但我最後能取得達陣，全因為我信任隊友。」她亦特別感謝入場支持的家人、朋友及全場球迷，讓她感受到無比的力量。

對於這位新丁的亮眼表現，港隊主教練魏翊軍（Andy Vilk）亦讚不絕口，並透露派她上陣是「計劃之內」：「很高興她在最後階段獲得上陣機會，她取得了一個我相信她會銘記很久的達陣。」魏翊軍強調，今次賽事起用新面孔，長遠是為了年底的亞運會鋪路：「這關乎建立球隊的陣容深度，我們的目標是衝擊亞運獎牌。讓年輕球員在這種大賽環境中上陣，能培養出她們強大的韌性和品格。」

經過兩日激戰，錄得1和1負的港隊已完成小組賽事，能否躋身明日（19日）的銀劍賽決賽，將取決於泰國火併丹麥的「生死戰」賽果。魏翊軍坦言形勢被動：「現在主導權不在我們手裡，明早看比賽時一定會非常緊張，但也許憑藉最後那一個達陣，我們為自己爭取到了多一點點的機會。」植松明香則引述隊長賽後的鼓勵，強調全隊會「不要低頭」，無論明日形勢如何，都會繼續盡全力應戰。