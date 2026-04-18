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NBA附加賽｜魔術大勝黃蜂搭上東岸季後賽尾班車 黃蜂連續十季失落季後賽創悲情紀錄

即時體育
更新時間：13:38 2026-04-18 HKT
發佈時間：13:38 2026-04-18 HKT

奧蘭多魔術在週五的NBA附加賽生死戰中，憑藉著王牌球星賓卡路（Paolo Banchero）的「大復活」表現，全場狂轟25分，帶領球隊以121:90、31分之差主場痛宰夏洛特黃蜂，成功搭上東岸季後賽「尾班車」。落敗的黃蜂則確定連續第十個球季無緣季後賽，寫下NBA現役球隊中最長的悲情紀錄。

魔術開局即主宰比賽 黃蜂一路捱打

黃蜂在附加賽首戰驚險擊敗熱火後，原以為能乘勝追擊。然而，今仗戰況卻完全一面倒。魔術甫開賽便火力全開，首節已打出38:16的攻勢，早早奠定勝局。黃蜂全場一路挨打，最多時曾落後達35分，最終無力回天，在季後賽門前止步。成功奪得東岸第八種子席位的魔術，將會在季後賽首輪硬撼東岸「一哥」底特律活塞。他們上一次在季後賽系列賽中贏波，已要追溯至2010年。

賓卡路一掃頹風 攻防兩端顯威力

魔術「一哥」賓卡路一掃上仗對陣七六人時的低迷，今仗表現光芒四射，攻入25分，成為球隊晉級的最大功臣。而中鋒卡達（Wendell Carter Jr.）亦有10分進賬，並在防守端立下大功。主帥莫斯利（Jamahl Mosley）賽後特別讚揚他成功限制了黃蜂的進攻籃板：「我們賽前談到他們（黃蜂）對熱火時搶了24個進攻籃板，而今晚我們將他們限制在7個，這是巨大的功勞。」

拿美路波爾下半場騷醒惜為時已晚

黃蜂方面，主將「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）上半場受制於犯規麻煩，一分未得。儘管他在第三節獨取21分，全場攻入23分，但為時已晚，未能帶領球隊扭轉敗局。

 

 

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