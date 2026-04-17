賽車｜GT歐洲賽法國站率先封王 區天駿帶著勝利進軍WEC世錦賽

香港車手區天駿（Antares）聯同荷蘭籍隊友哈托格（Loek Hartog）及意大利籍隊友佩拉（Riccardo Pera），駕駛Rutronik Racing的97號保時捷戰車，於2026年GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）法國保羅列卡（Paul Ricard）揭幕戰中先拔頭籌，勇奪銅盃（Bronze Cup）冠軍。這場勝仗為他今季的雙線征途打響頭炮，亦為本周末轉戰意大利出戰FIA世界耐力錦標賽（WEC）首站打下一支強心針。

避開起步亂局 狂放拋離對手90秒

經過季前及比賽周逾10小時的長途測試，97號車組累積了龐大數據，並成功轉化為排位賽的強勢表現，取得銅盃第3位起步。這亦是區天駿在GT歐洲賽中，除2023年斯帕24小時耐力賽（Spa 24 Hours）獲全場排位賽資格外，至今取得的最佳起步位置。

正賽首圈各組別頻頻發生意外，負責起步的區天駿成功避開亂局，發揮穩健，在交棒予佩拉時穩守組別第3，期間更造出全場所有銅級車手中的最快圈速。

隨著賽事推移，排在前面的兩部銅盃戰車先後被罰，令97號保時捷順勢升上榜首。區天駿與隊友隨後保持「清白之身」未有犯錯，加上一直受食物中毒困擾的哈托格咬緊牙關「頂硬上」，順利完成最後兩段賽程，最終三人合力以拋離次名逾90秒的絕對優勢率先衝線。

告別新人階段 劍指年度總冠軍

今季是區天駿第2年征戰這項歐洲頂級GT賽事，他期望在去年的基礎上再接再厲，改善表現不穩的毛病以圓冠軍夢。他在賽後表示：「我們來到法國參加 GT 歐洲賽的賽季揭幕戰，不再是以新人的身份，而是要在去年的基礎上學習，並以贏得年度冠軍為目標。我們在這一仗擁有合適的車手組合和比賽心態，在競爭激烈的賽事中成功執行賽前所定下的策略。這是我們所有車手和車隊共同努力的成果，我對他們深表感激。我相信這一場勝利為我們餘下的 GT 歐洲賽賽事建立了一套基準，我們會全力延續這份動力。」

雙線發展 轉戰WEC爭取佳績

區天駿今季將雙線發展，除了GT歐洲賽，重頭戲將是駕駛Garage 59車隊的10號麥拿倫720S LMGT3 Evo戰車，征戰WEC世錦賽。對於即將在意大利伊莫拉（Imola）舉行的WEC揭幕戰，Antares充滿信心：「沒有甚麼比帶著獎盃開啟一段新旅程來得更好。我期待將這份動力帶到那裡，並在世錦賽首戰中力爭佳績。」