樂山空手道K1超聯｜世界排名第一劉慕裳周日決賽爭「九連勝」 再鬥「世二」尾野真步

已手執今季2站WKF K1超級聯賽冠軍的香港空手道「形」「世一」劉慕裳（Grace），周五在四川樂山的第3站超聯，再次順利躋身周日早上10時半的決賽，對手亦是過去19個月的同一決賽日本老對手尾野真步，Grace正爭取2人之間的「九連勝」，若成功，有助她保住屬於「年終總冠軍」的「金邊袍」。

穿著金邊袍的劉慕裳再闖WKF K1超級聯賽決賽，是今季第三次。WKF FB 圖

Grace近日穿著代表「年終總冠軍」的「金邊袍」出席活動。Grace FB圖

Grace FB圖

Grace在今仗未逢敵手，先在小組賽分別以7:0及 6:1擊敗同組的中華台北選手簡慧萱及土耳其的Colak Keyda Nur。休息數小時後，Grace再出場戰半準決賽對德國世界排名24的Rita Siebert，Grace清脆地以7:0取勝；緊隨的4強，Grace對日本的Kiri Mishima，這是上月羅馬站的4強翻版，同樣是勝方的Grace今仗以6:1順利躋身決賽。

尾野真步已連續八個比賽的決賽輸給Grace。WKF FB 圖

決賽的對手是尾野真步，她在8強以7:0勝同胞清水那月（Shimizu Natsuki），4強同樣以7:0擊敗另一位同胞中路陽沙未（Nakaji Hisami）入決賽。

Grace同尾野真步自2024年9月的杭州亞錦賽開始在決賽對壘，近19個月的10個比賽，Grace 9勝1負（Grace只在去年一月的K1超聯巴黎站負尾野），周日再次對碰，港將正爭取2人之間的「九連勝」。

記者：徐嘉華