樂山空手道K1超聯｜世界排名第一劉慕裳周日決賽爭「九連勝」 再鬥「世二」尾野真步
更新時間：20:25 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:25 2026-04-10 HKT
發佈時間：20:25 2026-04-10 HKT
已手執今季2站WKF K1超級聯賽冠軍的香港空手道「形」「世一」劉慕裳（Grace），周五在四川樂山的第3站超聯，再次順利躋身周日早上10時半的決賽，對手亦是過去19個月的同一決賽日本老對手尾野真步，Grace正爭取2人之間的「九連勝」，若成功，有助她保住屬於「年終總冠軍」的「金邊袍」。
Grace在今仗未逢敵手，先在小組賽分別以7:0及 6:1擊敗同組的中華台北選手簡慧萱及土耳其的Colak Keyda Nur。休息數小時後，Grace再出場戰半準決賽對德國世界排名24的Rita Siebert，Grace清脆地以7:0取勝；緊隨的4強，Grace對日本的Kiri Mishima，這是上月羅馬站的4強翻版，同樣是勝方的Grace今仗以6:1順利躋身決賽。
決賽的對手是尾野真步，她在8強以7:0勝同胞清水那月（Shimizu Natsuki），4強同樣以7:0擊敗另一位同胞中路陽沙未（Nakaji Hisami）入決賽。
Grace同尾野真步自2024年9月的杭州亞錦賽開始在決賽對壘，近19個月的10個比賽，Grace 9勝1負（Grace只在去年一月的K1超聯巴黎站負尾野），周日再次對碰，港將正爭取2人之間的「九連勝」。
記者：徐嘉華
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