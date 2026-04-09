寧波亞洲羽毛球錦標賽｜男單李卓耀 女雙楊雅婷 楊霈霖 周四分途爭入八強

亞洲羽毛球錦標賽周三在寧波完成頭2天的比賽後，港隊只剩下男單的李卓耀及女雙楊雅婷、楊霈霖躋身16 強，前者將硬撼中國「世二」石宇奇，「雙楊配」將對中華台北世界排名第8的謝沛珊、洪恩慈。

香港一哥李卓耀周四硬碰石宇奇爭入八強。資料圖片

楊雅婷（左）及楊霈霖（右）驚險過首關。楊霈霖ＩＧ圖

現世界排名22位的李卓耀周三出戰男單首圈比賽對世界排名12位的「印度一哥」申恩（Lakshya Sen)，雙方6次碰頭，阿耀4勝2負，跟申恩對上2次碰頭包括今年一月的大馬公開賽，勝方都是阿耀；今次一落場，阿耀似有備而戰，首局以21:12先拔頭籌，次局半場前，阿耀領先11:8，隨後將比賽拉開至14:8，到尾段申恩一分分追上16:16、19:19平手，幸港將沒放鬆半步，最終以21:19奠勝，全場打了41分鐘。



阿耀下一圈的對手，是中國世界排名第2的石宇奇，2人對過14次，阿耀5勝9負，最近一次碰頭是今年一月的大馬公開賽的8強，港將以0:2負石宇奇，預計明日一仗是硬仗。



女雙的「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖周三亮相亞錦賽的首圈比賽，面對日本近7個月才合作的五十嵐有紗及志田千陽（她們曾分別夥拍不同的隊友奪奧運混雙及女雙銅牌），香港組合先以11:21輸第一局，但在隨後2局還以顏色以21:18、21:12反勝對手，一報去年10月丹麥公開賽敗仗之仇。



「雙楊配」下一圈將對中華台北第一女雙組合、世界排名第8的謝沛珊、洪恩慈。

伍家朗首圈不敵世界排名第一兼男單衛冕的泰國球手韋迪生。資料圖片

鄧謝配力戰下提早出局。資料圖片

混雙鄧謝配衛冕失敗



其餘香港代表未能過首圈比賽，包括衛冕的混雙組合、世界排第6的鄧俊文謝影雪，他們周二在首圈對中國世界排14的程星、張馳，在先贏第一局21:19下，隨後2局被對手以21:19、21:7擯出局；同樣首圈出局有男單主力之一的伍家朗，他面對衛冕冠軍兼「世一」、泰國的韋迪生（Kunlavut Vitidsarn），力戰下以14:21、18:21見負。

記者：徐嘉華