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劍擊世青賽｜前女重世少銅牌得主陳海琳 吳海諦 以及同場的男重隊 寄望團體賽發威

即時體育
更新時間：20:26 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:26 2026-04-08 HKT

兩位女子重劍前世少銅牌陳海琳及吳海諦，周三早上在巴西里約熱內盧舉行的世界青少年劍擊錦標賽，在「升組」至「青年組」下未能複製之前成績，可望在香港時間周四晚的女佩青年組團體賽能爭取佳績。

吳海諦去年入選全運會女重團體賽，對年輕的她獲益良多。資料圖片
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吳海諦（右）在全運會跟師姐佘繕妡（左）及陳渭泠（中）合作團體賽。資料圖片
吳海諦（右）在全運會跟師姐佘繕妡（左）及陳渭泠（中）合作團體賽。資料圖片
吳海諦（左）去年在全運會測試賽中。資料圖片
吳海諦（左）去年在全運會測試賽中。資料圖片

今屆世青賽來到尾聲，日前已完成花劍及佩劍的各項比賽，香港時間周二晚展開重劍的比賽；女子青年組佩劍共有167人參加，港隊4位代表有2位前世少銅牌，包括2022年的陳海琳及去年的吳海諦，還有隊友李懿穎及吳琬琳。

吳海諦32強一分險勝成人組世界排名第9烏克蘭劍手

4人中以全運團體賽代表、16歲的吳海諦成績最好，她在小組以5勝1負總排名第29躋身正賽128強，並先後擊敗巴拉圭、西班牙、及烏克蘭劍手入16強對烏克蘭的Alina Dmytruk，港將以9:14見負，無緣再上獎台，值得一提，他在32強以12:11險勝世界排名第9的18歲烏克蘭一姐Anna Maksymenko。

現正在美國讀書的陳海琳（右）視江旻憓（左）為偶像。資料圖片
現正在美國讀書的陳海琳（右）視江旻憓（左）為偶像。資料圖片
資料圖片
資料圖片

現正在美國讀書的陳海琳在128強不敵新加坡的Elle Meihui Koh，李懿穎及吳琬琳分別在128強不敵中國隊劍手。

男子青年組重劍共有203人參加，港隊代表其中3人是去年歷史性奪得世青團體銅牌功臣的袁諾文、高映川及黃至皓，還有隊友徐啓哲，他們在小組賽後，在正賽64強打起，結果成績最好是黃至皓，他在32強以10:15不敵俄羅斯的Ilya Lobikin。徐啓哲在32強以9:15 不敵美國的Nathaniel Wimmer，袁諾文及高映川同於64強下馬。各人休息一天，在香港時間周四晚的青年組團體賽可望再爭上獎台。

記者：徐嘉華

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