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泰國分齡泳賽｜港將徐奕祺破男子50蛙香港紀錄 林韵晴兩日兩破分齡女子香港記錄奪雙金

即時體育
更新時間：17:59 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:59 2026-04-08 HKT

香港泳壇小將在泰國分齡游泳錦標賽大放異彩。18歲的男將徐奕祺今早（周三）在男子50米蛙泳初賽游出27.63秒，打破香港紀錄並以首名晉級。同樣18歲女將林韵晴則在過去兩日先後於100米及200米蛙泳打破香港分齡紀錄，為港隊增添兩面金牌。

18歲的徐奕祺今早（周三）在男子50米蛙泳初賽游出27.63秒，打破香港紀錄並以首名晉級。香港游泳教練會FB圖片
18歲的徐奕祺今早（周三）在男子50米蛙泳初賽游出27.63秒，打破香港紀錄並以首名晉級。香港游泳教練會FB圖片
18歲女將林韵晴為港隊增添兩面金牌。香港游泳教練會FB圖片
18歲女將林韵晴為港隊增添兩面金牌。香港游泳教練會FB圖片

徐奕祺今早出戰泰國分齡游泳錦標賽男子50米蛙泳初賽，他以27.63秒完成賽事，不單以小組首名晉級，更以0.01秒之差打破麥世霆去年在夏季世界大學生運動會創下的香港紀錄。

女將林韵晴同樣表現搶鏡，林韵晴過去兩日（6-7號）先後於100米及200米蛙泳打破香港分齡紀錄 ，分別將紀錄推前0.07秒和1.4秒 ，為港隊奪得兩面金牌。

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