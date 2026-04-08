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七人欖球｜香港斐濟友誼賽 港隊先開紀錄獲強心針 達陣功臣韋確特放棄英國國籍正申請特區護照 望參加亞運會

即時體育
更新時間：17:12 2026-04-08 HKT
發佈時間：17:12 2026-04-08 HKT

香港男子七人欖球隊周三在香港足球會跟世界級的斐濟隊進行友誼賽，港隊共有4人成功「達陣」，包括年僅20歲的英泰混血兒韋確特（Matthew Rickard），連隊中「大師兄」李卡度也睇好他能入選下周五在啟德展開的香港國際七人欖球賽，香港出生的韋確特正辦理中國香港特區護照，期望9月能代表香港出戰亞運會。

港斐周三的友誼賽，港隊先開紀錄下以38:69反負，「大師兄」李卡度賽後坦言對球隊是支「強心針」，他說：「斐濟是一支好難打的世界級球隊，能在他們身上拿到38分，給予我們莫大信心在下周爭取『Melrose銀劍賽』的『三連冠』（對中國及日本）」。

李卡度大讚韋確特進攻能力強

李卡度大讚在港斐一戰的最後一位成功「達陣」的韋確特的進攻能力好強，香港出世、13歲到英國讀中學的Matthew亦是去年全運會金牌功臣之一，現已放棄英國國籍，正申請特區護照的他說：「從小時候父親帶我去打小型欖球已愛上這運動，以我的年紀能跟有機會在世界級的斐濟隊入波，像夢想成真，希望這個入球能令我入選到下周的香港國際七人欖球賽，甚至是亞運會。」

徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

全運入波功臣房傑鋒有信心入選

同樣爭取入選香港國際七人欖球賽的還有全運會入波功臣房傑鋒，去年失落香港七欖賽入選名單的「房傑」期望能再入選，他說：「相對於去年，我自己進步好大，無論在防守、溝通上，都有進步，希望能取得香港國際七人欖球賽的入選名單中。」

李卡度是港隊中靈魂人物。徐嘉華攝
李卡度是港隊中靈魂人物。徐嘉華攝
李卡度（中）在友誼賽中。 徐嘉華攝
李卡度（中）在友誼賽中。 徐嘉華攝

李卡度：在香港七欖賽50周年贏得「Melrose」「三連霸」 意義好大

港隊將於今屆香港國際七人欖球賽再次出戰「Melrose銀劍賽」爭取「三連冠」，對手同樣是日本及中國隊，李卡度表示今年正值香港國際七人欖球賽50周年，奪冠意義特別：「今年撞正50周年，50周年對我們總會意義好大，作為球員能幫到欖球整個社群爭取到Melrose冠軍，令好多人開心外，亦可以藉此啟發更多小朋友打欖球；今日對斐濟，加強我們不會信心，希望下周對中國及日本時打得更好。」香港七欖賽的港隊參賽名單將於周日（12號）公布。

記者/攝影：徐嘉華

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