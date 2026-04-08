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世界桌球錦標賽｜港將傅家俊外圍賽大勝泰國一姐10：1 張家瑋惜敗無緣次圈

即時體育
更新時間：16:27 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:27 2026-04-08 HKT

周二（7日）在謝菲爾德英國體育學院繼續上演世界桌球錦標賽外圍賽。港將傅家俊（Marco）首圈賽事，全場打出三Que「破百」，以局數10：1輕取泰國「一姐」勒查露（Mink Nutcharut） 。另一港將張家瑋則被逆轉，最終在決勝局以9：10惜負英格蘭球手卡提（Ashley Carty），無緣晉級次圈。

目前世界排名85位的傅家俊首圈大戰女子「 世二」 勒查露。傅家俊開局手感火熱，分別打出4Que，100、94、74及105度，一口氣連贏四局。雖然勒查露在第5局以60：36扳回一局，但Marco隨即以72：27、59：58、64：32及65：27的比分回敬「一姐」， Marco以局數8：1的大幅領先勒查露。去到第10局傅家俊更轟出一que137度，再取一局。第11局Marco以75：1鎖定勝局，最終以10：1輕取對手，晉級次圈，將於周五（10日）迎戰威爾斯小將戴維斯（Liam Davies）。

世界排名87位的港將張家瑋面對英格蘭的卡提 。張家瑋先以局數4：5落後。張家瑋調整過後突然爆發，在第10和12局分別打出2Que 114度及128度，扳回兩局 ，更在尾段領先局數9：8，可惜港將隨後連輸兩局1：69及0：94，最終以局數9：10惜敗卡提，首圈出局。

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