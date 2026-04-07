桌球世錦賽｜白雨露淘汰禾美斯利創歷史 吳安儀不敵波蘭神童首圈下馬

中國女子桌球名將白雨露在世界桌球錦標賽外圍賽中創造歷史！這位應屆女子世錦賽冠軍，在英國錫菲上演的賽事中，以10:7力克禾美斯利（Daniel Womersley），成為自2017年英國名將伊雲絲（Reanne Evans）後，九年來首位在世錦賽中取勝的女球手。

盼再創佳績 「心態最重要」

白雨露面對克禾美斯利，全場有4次「起迫」，其中於第10局更打出一桿101度，最終勝10:7晉級次圈。賽後，白雨露坦言希望能改變過往總是在首圈出局的宿命：「我為自己調整心態、並逐漸打出更好表現感到高興。這是一個長局制的比賽，打到最後有點累，但我對自己的心態很滿意。」她下一圈將會硬撼前「單局限時賽」冠軍荷特（Michael Holt），並希望能繼續晉級，創造更好成績。

「四眼Cue后」力戰惜敗

可惜的是，同日出戰的港將「四眼Cue后」吳安儀則未能再晉一級。她面對年僅15歲的波蘭「神童」舒巴斯基（Michal Szubarczyk），力戰下以7:10告負，遺憾地結束了今屆世錦賽之旅。

對手破紀錄成史上最年輕勝方

而吳安儀的對手舒巴斯基亦寫下了歷史新一頁。年僅15歲兩個月又25日的他，超越了威爾斯球手戴維斯（Liam Davies）在2022年創下的紀錄，成為世錦賽歷史上贏得比賽的最年輕球員。