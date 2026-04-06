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WST巡迴錦標賽｜趙心童10:3大勝卓林普奪冠 成史上首位單季球員系列賽3冠球手

即時體育
更新時間：15:49 2026-04-06 HKT
發佈時間：15:49 2026-04-06 HKT

中國桌球名將趙心童周日在桌錦巡迴錦標賽曼徹斯特站決賽，對上世界排名第一位卓林普，趙心童今戰延續強勢表現最終以10:3勇挫卓林普，收下今季第4冠，兼成為史上首位單季球員系列賽3冠的球手。

趙心童單季3奪球員系列賽冠軍創歷史

趙心童在本周在淘汰賽表現強勢，此前僅失5局，今場趙心童延續火熱狀態，首節便4度「起迫」並以5:3領先，到下半節卓林普狀態稍微回暖，但多次打失關鍵球，而趙心童也把握機會直落連贏5局，最終以10:3大勝「世一」卓林普，收下今季第4冠，亦贏得今季第3個球員系列賽冠軍，成為史上首位達成此成就的球員。

趙心童賽後表示：「卓林普是我最喜歡的球員，他是一名很出色的球員，能和他打決賽並幸運地贏到，對我來說是一個意義非凡的時刻。今場對我而言很重要。因為我不想在決賽輸。」而卓林普亦大讚趙心童表現出色，並坦現自己今場失準也對自己的表現感失望。
 

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