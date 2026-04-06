王楚欽絕地反擊首奪世界盃 孫穎莎創歷史女單三連霸

澳門舉行的2026乒乓世界盃周日（5日）晚圓滿落幕。男單決賽上演驚心動魄的大戰，國家隊「一哥」王楚欽在落後2：3的劣勢下連扳兩局，以4：3險勝日本新星松島輝空，取得首個世界盃冠軍。女單方面，國家隊「一姐」孫穎莎以4：1擊敗隊友王曼昱，成為首位成就世界盃女單三連勝的球手。

王楚欽逆轉勝松島輝空

國家隊强將王楚欽上兩屆世界盃均四強止步，今次首度闖入決賽，對上日本小將松島輝空。王楚欽第一局接連失誤，以9：11先輸一局。第二局「一哥」 一度落後，不過隨即反超11：10，再六度刁時險勝18：16，追平局數1：1。第三局王楚欽以11：8取勝。之後松島連勝兩局13：11、11：8，局數反超前3：2。隨後王楚欽穩住心態，以11：4取勝，追成3：3平手。決勝局王楚欽以11：8奠定勝局，首奪世界盃冠軍，賽後他躺倒在地摀臉哭泣。

賽後王楚欽接受訪問時表示：「 首先要感謝一直不放棄的自己。每場比賽都很難，每一天都有可能是在世界盃賽場的『最後一天』，非常慶幸自己這次終於做到了，『活』到了最後。」 隨後他感謝現場支持的球迷 ：「感謝現場支持自己的球迷。這次沒讓支持自己的球迷們失望。 」

孫穎莎成就三連冠偉業

女單決賽由「 世一」 和「 世二」的國家隊球手孫穎莎及王曼昱合演。今仗「一姐」連取三局（11：9、11：8、13：11）。第四局王曼昱在落後4分下連奪7分，以11：8成功破蛋。不過孫穎莎在第五局以11：7再下一城，「一姐」局數勝4：1， 成為首位達成世界盃女單三運霸的球手。

孫穎莎賽後表示非常開心：「能夠實現三連冠，我非常開心和珍惜。 今天我和曼昱都發揮出最好的水平，也為大家奉上了一場精彩的比賽。」隨後她感謝現場支持的球迷，同時希望球迷也把掌聲送給其他運動員 ：「 我覺得每一位在賽場上全力以赴、拼盡全力的運動員都值得掌聲。所以也希望大家把今天的掌聲送給曼昱。謝謝大家！」