棍網球｜香港男子U16 隊 小組全勝晉身周日八強

由中國香港棍網球總會主辦的「2026香港青少年棍網球公開賽」周六起一連2天假香港仔運動場、香港仔運動場人造草地足球場， 以及黃竹坑遊樂場人造草地足球場3個場地同時舉行。東道主香港隊於男子U16組別，以小組全勝姿態晉身八強。

香港Ｕ１６隊伍小組全勝入八強。圖片由公關提供

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今次賽事吸引來自6個國家及地區，總共58支青少年隊伍同場較量。比賽設U8混合組、U10混合組、U12男女子組及U16男女子組6個不同組別，參賽球隊除了主隊中國香港外，還有來自澳洲、中國多個省市、中華台北、南韓及日本之青少年隊伍。

首日賽事於中午雖受惡劣天氣影響，一度暫停近一小時，但雨勢並未冷卻參賽球手之熱情。最受注目的U16組別中，中國香港男子隊成為U16組別「長勝軍」，先以21比5大炒來自日本的Rays U16，順利旗開得勝，隊中陳思宇個人獨取4分，成為球隊首勝功臣。之後在下午迎戰上海球會Lynx，陳思宇保持水準，再為港隊攻入4球，隊友凌梓皓亦同樣兩場皆能獲得3個入球，協助球隊兩戰兩勝。小組最後一場，港隊面對同組實力稍遜的嘉祥全明星U16天之隊，再以13比2輕鬆取勝，最終三戰全勝，以A組第一名躋身男子U16組別半準決賽，周日（5號）出戰淘汰階段。去年於濟州勇奪亞太區錦標賽亞軍的中國香港隊，向衛冕今屆賽事冠軍邁進一大步。

是屆賽事亦標誌着香港棍網球發展的重要里程碑，比賽名稱由過往的「香港棍網球公開賽」正式轉型為「香港青少年棍網球公開賽」，定位亦由以往以成人組別為主，轉為聚焦青少年六人賽發展，期望建立更具系統性的培訓及競技平台，培育新一代棍網球運動員，為香港以至亞洲區棍網球運動的長遠發展奠定基礎，向已成為2028奧運項目的六人賽進發。