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乒乓世界盃｜孫穎莎決勝局連救兩個局點 反勝埃及新星闖四強

即時體育
更新時間：19:11 2026-04-04 HKT
發佈時間：19:11 2026-04-04 HKT

今日（周四）在澳門舉行的乒乓球世界盃2026女單八強賽上演驚心動魄的一幕，世界排名第1的「一姐」孫穎莎在決勝局落後下連救兩個局點，最終以4：3險勝18歲埃及新星高達（Hana Goda），有驚無險地打進四強，將對陣德國老將莎比妮雲達（Sabine Winter） 。

力爭衛冕的世界「一姐」 孫穎莎面對世界排名26位的高達。「一姐」今仗以13：11及11：8先贏兩局，但第三局孫穎莎不斷失誤，被對手追平10：10，雙方戰至14：14後，「一姐」未能把握優勢，以14：16先失一局。高達扳回一局後勢如破竹，連贏兩局，局數反超3：2。

 

孫穎莎在調整過後，在第六局勝11：3，將比賽拖至決勝局。而決勝局時，孫穎莎出現連連失誤，一度落後4分後，讓高達領先10：8，手握兩個局點。不過孫穎莎成功頂著壓力，追平比分并以13：11險勝，以局數4：3反勝晉級四強。下仗「一姐」 將對戰於8強淘汰隊友王藝迪的德國老將莎比妮雲達。

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