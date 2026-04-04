FIFA 博物館｜5月首度登陸香港 經典展品與幕後傳奇重現眼前 打造沉浸式FIFA世界盃™探索之旅

香港 — FIFA 博物館今日正式宣佈，將於香港舉辦首個位於東亞地區的特別展覽。是次展覽為期六個月，由FIFA博物館與Asia Partners攜手呈獻，將於 2026 年 5 月 28 日在銅鑼灣時代廣場隆重揭幕。隨著2026年FIFA世界盃™在加拿大、墨西哥及美國開鑼在即，展覽將把這股非凡的足球魅力帶到亞洲，讓球迷率先近距離感受這場足球盛事的狂熱氣氛。

FIFA 博物館5月首度登陸香港。公關提供

FIFA 博物館選址香港這個亞洲最具活力的文化樞紐之一，將帶領訪客展開一趟沉浸式足球探索之旅。球迷可飽覽世界足球的豐富文化遺產，探索這項全球最大體育賽事的傳奇歷程。 FIFA 博物館香港將展出一系列珍貴收藏品、獎盃、多媒體互動裝置及精選故事，讓球迷重溫歷屆FIFA世界盃™及FIFA女子世界盃™的重要里程碑。

FIFA 博物館董事總經理 Marco Fazzone 表示：「我們很高興能夠將FIFA博物館帶到香港這個充滿活力的城市，向本地球迷展示足球運動的深厚歷史與文化底蘊。我們的使命是向世界各地推廣足球運動的獨特魅力，而是次展覽正是推展這項使命的重要一環。我們希望透過展出 FIFA 博物館的官方珍藏原件及介紹其歷史背景，讓香港球迷回顧足球歷史、重溫經典時刻，並見證歷代傳奇球隊與球員的輝煌成就，帶來獨特而引人入勝的足球體驗。」

Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves 表示：「Asia Partners 對能將 FIFA 博物館帶到香港並參與這項矚目的國際文化盛事深感榮幸。這次展覽將為本地及亞洲球迷、足球文化愛好者、一家大小以至旅客帶來難能可貴的機會，深入體驗國際足球的豐富歷史與全球發展軌跡。我們很高興能夠促成這項文化盛事，並熱切期待展覽在香港正式揭幕。」

展覽的一大亮點是FIFA 博物館最具標誌性的「The Rainbow」展區。這個大型裝置展示了211個FIFA會員協會的球衣，象徵足球遍及全球的影響力與多元性，以及這項運動連繫世界的凝聚力。

此外，場內更設有專屬影院，放映 FIFA 博物館深受歡迎的短片《The Final》及《The Path of Champions》，讓訪客重溫FIFA世界盃™的難忘與感動的瞬間。本次展覽亦特別聚焦亞洲及香港足球，為本地球迷呈獻一系列精選藏品與故事。

展覽選址銅鑼灣時代廣場，為各年齡層的訪客提供便利及多元的體驗空間。除了展出FIFA 博物館官方收藏品外，亦設有專為學校團體及家庭打造的互動與教育環節，讓每一位訪客都可以發掘足球的樂趣。

門票資訊 展覽門票將於 4 月 16 日下午 6 時起於 www.arena-tix.com公開發售。標準門票由港幣 180 元起，優惠票價為港幣 140 元。展覽另設限量 VIP 體驗套票，提供專屬禮遇，包括導賞服務、特別紀念品及其他升級體驗。