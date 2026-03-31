傑出運動員頒獎禮｜Ryan擸三獎成大贏家 蔡俊彥何詩蓓奪男女「星中之星」

被譽為體壇奧斯卡的「2025年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮周二在會展舉行，台上出現不少新面孔，焦點之一落在近期宣佈歌劍雙棲的男子花劍「世一」蔡俊彥（Ryan），他憑藉歷史性奪「世界冠軍」及個人首次升上世界第一，一口氣在台上擸走3個大獎，包括首膺「香港傑出男運動員」及「星中之星」，還跟隊友冧莊「香港最佳運動組合」，連中三元；女子「星中之星」由「混血飛魚」何詩蓓（Siobhan）大熱第4次奪此殊榮。

28歲的Ryan轉做全職運動員這8年，只曾在12年前拿過「傑出青少年運動員獎」（近年已取消這獎項），今屆成為「傑運」大贏家心情興奮，他說：「多謝父母。媽咪你真係好煩但係我愛你！爸爸你唔煩我都係咁愛你！多謝我兩個好好既教練，可以讓我根據自己的方式思考、訓練，成就今天的我。多謝我D好朋友係低潮時陪伴我。運動員成功光輝時很易過，遇到錯折特別難過，多謝一班好朋友。多謝體育記者對劍擊運動員特別溫柔，我地大炒對手時話輕取，到我地被大炒時就話不敵對手。」除個人2個獎項外，Ryan亦跟全運會花劍團體金牌隊友張家朗、梁千雨及吳諾弘一齊上台接受「最佳運動組合」獎。

黃鎮廷連中兩元

「香港傑出男運動員」其餘4位得獎者包括「網球王子」黃澤林、乒球黃鎮廷以及第一次獲獎的「男飛魚」何甄陶及划艇的趙顯臻；阿廷亦連中兩元，跟小師弟陳顥樺憑去年瑞典大滿貫歷史性金牌奪「最佳運動組合」；第3個「最佳運動組合」是冧莊的羽球壇「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪，去年阿雪小休後復出，已歷史性奪「亞洲冠軍」，下周將在寧波亞錦賽進行衛冕。

何詩蓓第4度當選「星中之星」

女子組「星中之星」（傑出運動員中得票最高一位）可以說是「爭崩頭」，有去年第一次奪「世界冠軍」、亦同時是「世一」的空手道「形女」劉慕裳，亦有全運會3金的「小女車神」李思穎，亦有香港女重一姐、世大運衛冕冠軍佘繕妡及「四眼Cue后」吳安儀12奪「香港傑出女運動員」，最終由全運會歷史性奪2金2銅的Siobhan第4次奪得，她說：「我想藉呢個機會恭喜所有得獎運動員，過去幾年見到體壇成績日漸豐收，運動員既努力多咗好多人關注，政府又放咗更加多資源在運動方面，希望我地可以繼續支持香港運動員。用任何方法都好，繼續做好我地份工，繼續為香港爭取好成績。」

「最佳運動隊伍」由去年在全運會歷史性取得「殿軍」、「公投」排第一的香港男子手球隊大熱奪得。

記者：徐嘉華

攝影：蘇正謙

「2025年度香港傑出運動員」得獎名單

星中之星（各獲80,000港元）

男子組：蔡俊彥（劍擊）

女子組：何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員（各獲60,000港元）

一）蔡俊彥（劍擊）

二）黃澤林（網球）

三）黃鎮廷（乒乓）

四）何甄陶（游泳）

五）趙顯臻（划艇）

香港傑出女運動員（各獲60,000港元）

一）何詩蓓（游泳）

二）劉慕裳（空手道）

三）佘繕妡（劍擊）

四）李思穎（單車）

五）吳安儀（桌球）

最佳運動隊伍（獲75,000港元）：香港男子手球隊

最佳運動組合（各組獲55,000港元）

一）男子花劍隊（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘）

二）羽球混雙（鄧俊文、謝影雪）

三）男子乒乓球雙打（黃鎮廷、陳顥樺）