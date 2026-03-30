桌球｜「四眼Cue后」吳安儀連奪兩站冠軍 英國公開賽贏「世一」封后

「四眼Cue后」吳安儀周一早上在英國華素爾舉行的英國女子桌球公開賽決賽實現「三連霸」！她在決賽面對應屆世界冠軍兼「世一」、中國的白雨露，在先輸第一局下以4:2反勝對手奪冠，賽後她如釋重負的表示，過去8年未贏過中國這位年青球手，今次終於打破「宿命」，令其職業生涯的冠軍獎盃累積至24個。

踏入2026年，35歲、世界排名第3的安儀顯得狀態十足，她先在上月初的比利時女子桌球錦標賽奪得今個球季第一冠，事隔2個月，她再次登頂；在她熟悉的英國公開賽由16強打起，先後擊敗蘇格蘭的Deborah Fladgate (3:0)、泰國的 Narucha Phoemphul (3:0)及英格蘭的世界排第5的簡娜（Rebecca Kenna）（4:0）入決賽對白雨露，後者在4強以4:1勝英格格名將、12屆世界女子冠軍的伊雲絲（Reanne Evans）。

白雨露在四強勝英格蘭名將伊雲絲。WWS圖

白雨露是應屆世界冠軍，近年贏多輸少。WWS圖

8年未贏過白雨露

安儀跟白雨露近年時有對賽，但正如安儀所說，自2008年亞錦賽後就未贏過白雨露，亦曾在今個賽季3次在決賽輸給她，今次可謂吐氣揚眉；安儀在決賽先輸一局21:67，但很快以55:52、 85:8反超2:1，及後白雨露以79:18追成2:2，港將沒被嚇窒，以80:33、66:22以大分4:2，成功衛冕兼成為本賽「三連霸」。

安儀是今站惟一一個打出過百度數的球手。WWS圖

對於反勝中國「世一」，安儀表示：「今次勝仗對我意義特別不同，除了三連冠及職業生涯第24個錦標外，是對手白雨露，今個賽季我在3個決賽都輸給她，對上一次贏她是2018年亞洲錦標賽；對方是一個好全面的球手，我必須要拿到自己的A Game出來才有得打，好開心自己發揮不俗，包括打出一Cue最高度數的104度。」

早前跟拍拖多年的男友訂婚

「其實現今的女子世界排名賽的競爭越來越大，我能夠贏完比利時公開賽（2月初）後，接著贏英國公開賽，對我是一個好大肯定。」早前宣佈跟拍檔多年的男友Lorn訂婚，可以說是喜事一件接一件。

值得一提，香港除了安儀外，還有蘇文欣及何綺麒殺入8強，可惜分別不敵白雨露及伊雲絲，提早下馬。

安儀續留英國準備下周世錦賽外圍賽

無緣出席周二的傑運頒獎禮

周二就是「香港傑出運動員選舉」頒獎禮，呼聲甚高的安儀今次未能出席，她表示要留在英國準備一周後的世界桌球錦標賽的外圍賽，在傑運「公眾投票」排第2位、人氣高企的她有機會重奪「香港傑出女運動員」獎，若成功，她將是第12次獲得此殊榮。

世界女子桌球今季尚餘5月中的女子世錦標賽，安儀去年8強以2:4不敵白雨露，她希望保持今站的心理狀態，在未來的比賽中發揮得更好。

記者：徐嘉華