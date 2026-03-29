F1日本站｜平治「小鮮肉」安東尼利兩連勝 成史上最年輕車手榜領先者

平治車隊的19歲意大利「小鮮肉」卡美安東尼利（Kimi Antonelli）在周日的F1日本站，憑藉一次關鍵的安全車時段，力壓一眾強敵，連續第二站奪得分站冠軍，並成為F1史上最年輕登上車手榜榜首的人。

安全車成致勝關鍵

今仗的轉捩點發生在第22圈，哈斯車隊的奧利華貝文（Oliver Bearman）發生嚴重意外，觸發安全車出動之時。當時，安東尼利是前列車手中，唯一尚未進站換胎的車手，而他的主要競爭對手，包括麥拿倫的皮亞斯利（Oscar Piastri）和其平治隊友佐治羅素（George Russell），均已完成換胎。

這次安全車的出動，讓安東尼利得以在「免費」的情況下完成換胎，所花費的時間遠少於其他對手，從而保住了其領先位置。

羅素感難以置信

最終，安東尼利順利將領先優勢帶回終點，皮亞斯利及法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）分列二、三名，而羅素則屈居第四。當羅素意識到自己將連續第二場比賽被這位年輕隊友擊敗時，他在車隊通訊中無奈地嘆道：「難以置信！」

安東尼利認同自己有運

憑藉這場勝利，安東尼利不僅成為了F1歷史上最年輕的車手榜領跑者，更在積分榜上，以9分優勢領先其隊友羅素。安東尼利賽後則謙虛地表示：「感覺很好，現在考慮總冠軍還為時過早，但我們正走在正確的道路上。比賽中，我的起步非常糟糕，需要檢查一下發生了什麼。但後來我很幸運，因為安全車讓我處於領先位置，之後的速度簡直令人難以置信。」

儘管有外界質疑安東尼利是憑運氣取勝，但平治車隊方面則認為，即使沒有安全車，安東尼利亦有很大機會奪冠。他們解釋：「當時車隊正計劃讓安東尼利在賽道上多跑幾圈才進站，而當時他的圈速，比那些已換上新胎的車手更快，車隊相信他即使正常進站，亦能以領先姿態重返賽道。