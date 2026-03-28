欖球｜何詩蓓現身「躍動同行嘉年華」分享經驗 緊接比賽不繼盼以賽代練備戰亞運

國泰今年首度與橄欖成長基金合作，舉辦「躍動同行計劃」，周六在香港足球會舉行開幕禮和嘉年華，香港「女飛魚」何詩蓓以國泰品牌代言人身份出席活動，並與現場的小朋友分享經驗和互動。

國泰攜手橄欖成長基金 以欖球提升青少年身心健康

今次國泰與橄欖成長基金合作，以「躍動同行計劃」將欖球帶到校園，旨在利用欖球運動讓青少年提升身心健康，也希望籍此推廣教育局所提倡的4Rs精神健康約章，即休息（Rest）、放鬆（ Relaxation）、抗逆力（Resilience）及關係（Relationship），Siobhan也享到她仍曾玩過欖球，並認為欖球更需要團隊性，也需要更快的思考去作決策，另外她亦分享到4Rs的經驗，並指作為一名運動員也需要培養良好的抗逆力，去面對傷患或成績未如理想，要學會好好調整投入回比賽中，也提到要好好休息令自己更快恢復到最佳狀態。

何詩蓓緊接比賽不繼盼以賽代練備戰亞運。攝影：魏國謙

何詩蓓表示對𠎀運能否奪獎「無所謂」更珍惜𠎀運與其他運動員相聚時刻。攝影：魏國謙

何詩蓓以賽代練 珍惜𠎀運與其他運動員相聚時刻

Siobhan上周到深圳出戰中國游泳公開賽，並以2金1銀作結，她受訪表示因之前都有到其他地方比賽或集訓都有點累，所以也對今次的時間感滿意，也為之後的比賽有的的開始，她亦透露今年亞運預計出戰項目：「我諗今年亞運都係主要50、100、200加埋接力，所以都好多項目。」她亦表示之後會有不少比賽，希望可以以賽代練。

而提到31日的𠎀出運動員選舉，被問到有沒有信心在近期屢創佳績的劉慕裳、李思穎中突圍，爭奪最佳女運動員寶座，Siobhan則表示未有想太多，只想把握機會和其他運動員一起見面的機會：「其實我無諗太多，我諗都係一個好難得機會可以同其他運動員一齊，因為始終大家成日都喺唔同地方比賽或者練習，難得有一晚可以一齊扮靚出席一個頒獎禮，所以我無諗太多成績嘅嘢，只係想見返我嘅朋友。」

記者/攝影：魏國謙