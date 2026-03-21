七欖｜李卡度積極備戰七欖國際賽 志在啟德主場衝擊「銀劍」三連霸

距離2026國泰/滙豐香港國際七人欖球賽開鑼不足一個月，港隊華將李卡度（Cado）今日現身屯門市廣場，出席「賽馬會社區七人欖球計劃」啟動禮。這位港隊的老大哥透露，下周將隨隊北上集訓，務求以最佳狀態在啟德主場力爭「銀劍賽」三連霸，並為年底的名古屋亞運衛冕戰壯行色。

下周北上特訓提升狀態

李卡度在「賽馬會社區七人欖球計劃」啟動禮的活動上表示，本地聯賽結束後，港隊成員已悉數歸隊備戰。雖然早前受膝傷困擾，但他大派定心丸：「目前正積極進行康復治療，希望屆時能以100%狀態上陣。」他更透露港隊下周將北上與山東隊進行合練以提升狀態。

今年的香港國際七人欖球賽將於4月17日至19日在啟德主場館舉行，港隊將在「Melrose銀劍賽」中將迎戰中國及日本。談及今年目標，Cado直言目標是繼續衛冕：「今年適逢香港七欖50週年，我們在之前的『銀劍賽』已有兩次奪冠經驗，今次目標非常清晰，就是要在主場球迷見證下，完成三連霸偉業。」他笑言主場優勢在於親友與球迷的吶喊，呼籲市民踴躍入場支持。

化身溝通橋樑 傳承前輩精神

昔日跟在姚錦成身後的「小師弟」，如今已成隊中領袖。面對湧現的「Z世代」新星，李卡度坦言自己正扮演「橋樑」角色：「以前我英文較好，會幫阿成（姚錦成）翻譯教練指令；現在我則嘗試了解年輕球員的溝通方式，將經驗傳承下去。」他在分享會上亦以自己三度失落奧運資格的經歷，勉勵在場學生面對逆境時要堅持熱誠，展現運動員的堅毅精神。

劍指名古屋亞運衛冕

展望未來，李卡度表示七欖賽事結束後，球隊將稍作休整，隨即在暑假展開針對2026名古屋亞運的集訓。作為兩屆亞運金牌得主，他矢志帶領港隊在日本再創輝煌，力爭連續三屆稱霸亞洲。

記者：楊功煜