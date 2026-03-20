乒乓球｜馬龍亮相理大坐談會 逾千名大學生一早排隊入場 籲年青人：現世代出路很多 一定要找到自己最熱愛的

橫跨4屆奧運會、共奪得6面奧運金牌的中國「龍隊」馬龍周五現身理工大學，跟香港2位奧運游泳代表歐鎧淳及江忞懿同逾一千名大學生分享「與奧運健兒對話：傳承奧運精神」，焦點人物馬龍寄予一眾在坐的大學生「要找到熱愛的事」，他說：「現在年青人有很多出路，最重要找到自己最熱愛的，像我，除成績外，我非常熱愛乒球，當我打不好時，這份熱愛能幫我走出低谷，希望大家也能找到心中那份熱愛，它可以令我們不輕易放棄。」

理工的活動由港協暨奧委會副會長霍啟剛擔任主持，太太郭晶晶也一同到場力撐，她的出現也獲得不少大學生的尖叫，而主角的37歲馬龍更不在話下，甫進場已是掌聲四起，分享會後更跟理大乒球校隊作乒球交流，他對上一次現身球場比賽，是去年11月在澳門舉行的粵港澳全運會，他代表北京奪得男團金牌。

難得馬龍到港，大學生們一早就在場外等到9圈半入場，熟悉馬龍的都知道他很愛「龍隊」這個綽號，畢竟長年擔任中國乒球隊男隊隊長多年，更從2012年倫敦奧運、2016里約奧運、2020東京奧運及2024巴黎奧運每屆都獲得金牌（2次男單、4次男團），這天他也說這綽號很酷：「能成為像中國乒球隊隊長，我覺得是一份榮譽，所以這綽號不光代表自己，也代表中國乒乓球隊，這綽號非常酷，也非常帥。」

早上9點已有大批學生等待入場。徐嘉華攝

超過1000名大專生參加今日馬龍的活動。徐嘉華攝

霍啟剛及郭晶晶也跟馬龍乒球交流。徐嘉華攝

謙稱美國著名泳手菲比斯更勁，單屆奪8金

大家看馬龍可以在4屆奧運取得6面金牌，成為中國體壇第一人，原來他曾在2016年奪得男單金牌後，曾出現迷茫情緒，他說：「拿完這一塊金牌，我不知道自己還能否再拿，但外界都覺得你已拿過金牌，就一定能再拿，當運動員背著這包袱，在場上打球其實是幾痛苦的事，當時我問劉國梁主席（當時他是教練），他跟我說：『你這成績，我20歲就拿過了』（阿特蘭大奧運雙金），他說叫我挑戰歷史，因沒有中國球員兩奪奧運單打金牌（馬龍2020東奧真的衛冕男單冠軍），當我做到後，他又叫我向其他運動員作為目標，我就是一路被劉主席的話一直打下去，現回頭看，還是感謝他對我的鼓勵及鞭策，才有自己追求極致。」

奧運精神：不斷追求卓越

被大學生問到用一個字來形容「奧運精神」，現任全國青年聯合會副主席及中國乒協副主席的馬龍言簡意深的說：「難！好難！真難！」他笑稱自己費盡力氣在4屆奧運奪取6面金牌，他相對於美國游泳名將菲比斯（Michael Phelps）在2008北京奧運一口氣拿8金時說：

「我沒想過自己的職業生涯這麼長，我小時候覺得運動員到30歲是終點，加上身體機能往下走，但又要保持訓練、保持水平，是很難的選擇；奧運精神，就是不斷追求卓越，我除了熱愛乒球外，還有目標，要相信自己的目標前進。」

李凱敏同馬龍賽後感： 好驚自己打得太差

馬龍更與理大乒球校隊作乒球交流，霍啟剛及郭晶晶也落場試打，香港女隊代表李凱敏是理大物理治療系，他開心能跟馬龍對打，更取得他的簽名，她說：「我細細個已有看馬龍比賽，能跟他打波十分難以置信，今日開始時都好緊張，不想自己打得太差，打的時候超級興奮，他同我講他認得我，見我出去打過比賽，好開心。」凱敏好欣賞馬龍的所有技術都好全面，十分值得被稱為「六邊形戰士」，最深刻一場是東京奧運馬男單4強對德國Dimitrij Ovtcharov不服輸的心態（最終馬龍以4:3險勝）。

記者/攝影：徐嘉華