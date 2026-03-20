乒乓球｜馬龍旋風訪港現身理大 逾千粉絲逼爆現場爭睹「六金王」風采

國家隊乒乓球傳奇、奧運「六金王」馬龍旋風式訪港兩天，今日（20日）上午踩入香港理工大學出席活動。這位乒壇巨星魅力沒法擋，吸引逾千名師生及市民「逼爆」理大綜藝館，只為一睹偶像風采。

今次活動反應極度熱烈，參與人數多達1000人，遠超場館負荷。當馬龍進場時，全場掌聲雷動，歡呼聲此起彼落，氣氛熾熱。除此之外，馬龍與霍啟剛及理大乒乓校隊進行對打交流，「跳水皇后」郭晶晶亦技癢落場參與，與馬龍「過兩招」。近百名學生在場邊近距離觀戰，一睹奧運冠軍英姿，場面熱鬧。

現年37歲的馬龍戰績彪炳，自2003年加入國家隊以來，不僅是中國奧運史上首位「六金得主」，更是全球唯一實現「雙圈大滿貫」的男子乒乓球手。他手握兩屆奧運男單金牌、四屆男團金牌，加上三奪世乒賽及世界盃男單桂冠，成就了乒壇難以逾越的傳奇。