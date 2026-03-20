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2026勞力士中國海帆船賽｜Team Alive-Rampage號衝線封王 船主陳維澤嘆錯失紀錄誓言兩年後再來

即時體育
更新時間：13:41 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:41 2026-03-20 HKT

由香港遊艇會主辦的「2026勞力士中國海帆船賽」圓滿落幕，大熱「Team Alive-Rampage號」雖未能打破自己在2016年創造的賽事紀錄，仍然以49小時55分46秒奪得衝線冠軍。

身為船主的陳維澤因公務未能親身登船，只能透過追蹤器「隔空督師」。他笑言奪冠是「預期之內」，但對未能破紀錄感到失落：「起步時在鯉魚門沒有風，風來遲了五個小時，否則絕對有機會破紀錄。」雖然帶點遺憾，但陳維澤對團隊之後採取的「南下策略」讚不絕口，認為導航員準確判斷橫風航線，成功避開了無風洞。

陳維澤坦言今次團隊為了再破紀錄做了充足準備，可惜未能如願。「人生不過紀錄，希望可以名留青史。」他承諾兩年後將捲土重來，屆時希望可以親自上陣，再次挑戰這項亞洲頂級藍海賽事的極速傳說。

記者：楊功煜

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