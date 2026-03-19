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游泳｜何詩蓓重返全運「福地」衝中國游泳公開賽首金

即時體育
更新時間：17:06 2026-03-19 HKT
發佈時間：17:06 2026-03-19 HKT

首屆中國游泳公開賽今日於深圳大運中心游泳館揭開戰幔，獲大會特邀參賽的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）重臨「福地」！這位港隊游泳領軍人物繼2025年全運會豪取2金2銅後，今晚將強勢出戰主項100米自由泳決賽，硬撼澳洲名將奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan）及美國好手杜嘉絲（Kate Douglass），力爭賽事首金。

何詩蓓出戰中國游泳公開賽。中新社
何詩蓓出戰中國游泳公開賽。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社
何詩蓓在2025年全運會為港隊斬獲2金2銅。中新社

是次賽事星光熠熠，除張雨霏、潘展樂等國家隊星將坐鎮，大會更特邀17位世界級泳手獻技。在今日率先上演的女子100米自由泳初賽，身處第9組的Siobhan游出53秒85，僅落後同組游出53秒72的美國名將杜嘉絲，以總排名第三順利躋身今晚決賽。

值得一提是，深圳大運中心游泳館堪稱何詩蓓的「福地」。她在2025年粵港澳全運會曾於此場館為港隊勇奪2金2銅佳績。今次故地重遊，Siobhan狀態依然大勇，今晚決賽將上演世界級「巔峰對決」，面對初賽首名的杜嘉絲及澳洲名將奧卡拉瑾夾擊，勢必有一番惡鬥。

獲邀北上的何詩蓓行程緊密，將一連三日出戰四個項目。除今晚爭奪100米自錦標外，周五將轉戰強項200米自由泳及50米自由泳，周六則會角逐100米蛙泳。

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