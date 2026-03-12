Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網球｜為下周邁阿密公開賽寓賽於操 黃澤林三周內兩度成為「幸運輸家」打出驚喜

在美國之旅馬不停蹄的香港網球一哥黃澤林（Coleman）周四早上以「幸運輸家」出戰多米尼加蓬塔卡納挑戰賽的32強，在2小時15分鐘的激戰中，於落後4:6下，連追2盤6:3、6:4反勝阿根廷1986年世界盃冠軍功臣之子Roman Andres Burruchaga，躋身16強將對2025年亞軍、來自「波黑」的Damir Dzumhur。

Coleman近3個星期已經是第2次受惠於正賽球手退賽而獲得「幸運輸家」的「翻生」機會，上一次是上月底的ATP500 墨西哥公開賽，今次在多米尼加的比賽，世界排名123的Coleman從外圍賽打起，首圈以2:1（6:1、3:6、6:3）擊敗中國名將張之臻，次圈對西班牙的蘭度盧斯（Martin Landaluce），可惜在激鬥接近3小時，港將在決勝局「搶七」被對手反勝（6:3、3:6、6:7（2:7），原本無緣正賽，受惠於有球手退賽而成為「幸運輸家」對上足球名將之子Roman Andres Burruchaga。

官網FB圖
現年24歲的Roman 現世界排名98，其父Jorge Burruchaga 曾於1986年FIFA世界盃決賽為阿根廷射入奠勝一球，奪得世界盃冠軍「大力神盃」。Coleman跟這位足球名將之子一戰中，共發出8個「A士球」，比Roman多出3球，港將在先輸第一盤4:6下，憑著一搏的拼勁連取2局6:3、6:4，成功躋身16強，將挑戰世界排名64的3號種籽、33歲 的上屆本賽亞軍的Damir Dzumhur。

Coleman周五16強對手Damir Dzumhur。官網FB圖
由於ATP1000級別的邁阿密公開賽將於下周展開，曾於去年邁阿密創歷史躋身32強的Coleman而言，今站多米尼加挑戰賽可以說是寓賽於操，他去年在多米尼加此賽16強止步，且看他今年能否更進一步。

記者：徐嘉華

